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東鐵故障｜張欣宇料觸及港鐵懲罰機制　倡「服務表現回贈」機制加入考慮受影響人數

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發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

立法會議員張欣宇。（資料圖片）

港鐵太和站今晨（5日）發生故障，東鐵錢列車服務受阻。當局於2023年優化「服務表現回贈」，包括調高延誤超過3小時的事故須撥出的金額，及增設「繁忙時間款額增加安排」，曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇向本報表示，今次延誤時間非常長，有可能觸及港鐵懲罰機制，將在周五（7日）鐵路事宜小組委員會追問港鐵懲罰機制方面的計算。

「服務表現回贈」機制下，如港鐵出現31分鐘或以上服務延誤，須撥出相應款項以票價優惠形式回贈乘客。張欣宇指，是次事故導致上水至落馬洲站每班列車一度需近24分鐘一班，車程超過31分鐘的機會很大，料會觸及港鐵懲罰機制。

他認為機制目前考慮的31分鐘延誤時間合理，但認為應加以考慮受影響人數，舉例指如是次事故發生晚上，受影響人數完全不同，期望今年可推動機制的中期檢討。

「服務表現回贈」累積滿2,500萬元，港鐵須安排半價車費日。張欣宇指，「感謝日其實我哋唔係好想用到，用到就代表有好嚴重嘅延誤出現」。而對於向來有聲音指應將「感謝日」安排在平日而非假日，張認為，如未來有需要回贈乘客，可直接將回贈金額轉入事故期間受影響乘客的八達通、支付寶等電子錢包戶口，認為此安排更人性化。

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