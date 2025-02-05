美國停收中港包裹｜香港郵政停收寄美國包裹　2.4起進入美國包裹將獲退回

▲ 香港郵政今（5日）表示，即日暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件。（陳靜儀攝）

美國郵政（US Postal Service）在當地時間周二（4日）突宣布即時暫停接受來自中國內地和香港的入境國際包裹，直至另行通知。香港郵政在本地時間周三（5日）晚上8時宣布，即日暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，其他內載文件的郵件則不受影響。

香港郵政指，就在2月4日或之後進入美國內載貨品的郵件，香港郵政在收到美國郵政機關退回這些郵件到香港後，會安排退回給寄件人。

香港郵政回覆TOPick查詢表示，有關現時寄往美國受影響的包裹數量，由於需要區分內載文件或貨物的郵件，實際數量仍在點算中。香港郵政又指，目前，從美國郵寄郵件到香港的郵政服務沒有改變。

香港郵政在新聞公告表示，已接獲美國郵政機關通知，不可向美國付運內載貨品的郵件，即時生效，除非有關郵件已按美國法例的規定，向美國海關及邊境保衛局提交完整及正確的「正式報關」(Formal Entry)。於2025年2月4日或之後進入美國的郵件如內載貨品，將會被退回香港。

發言人指，「正式報關」須透過報關代理提交所需的進口文件和繳納關稅，一直而來「正式報關」只適用於商業貨運，並不適用於郵件寄遞。

香港郵政會繼續審視和謹慎評估該項新規定以處理相關事宜；市民如有查詢可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。

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