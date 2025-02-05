財政預算案2025｜謝偉俊促問責官員「先減為敬」　不滿仍有200多名打字員

▲ 謝偉俊提交預算案建議。（謝偉俊Fb圖片）

【財政預算案/減薪/謝偉俊】選委界議員今見財政司司長陳茂波提交預算案建議，指出結構性財赤須「大刀」對應，認為問責官員要「先減為敬」，彰顯減赤決心。

謝偉俊認為，若官員俸祿不減，獨削市民福利，特別近期惹議的2元乘車優惠，恐予市民「肥官瘦民」不良觀感，不利民心凝聚。

促編外職位零增長

謝偉俊又要求「編內」、「編外」去冗員。指美國新政府上任後，起用 Elon Musk掌政府效率部，近日更推「肥雞餐」，厲行大減公營機構冗員。他批評個政策局仍不斷高薪開設「編外」職位，部分開設達10年，建議實施編外職位「零增長」，精簡編內冗員，必要時推「肥雞餐」，研究引入人工智能取代部分行政職位。

謝不滿政府聘200多名打字員，當中又細分高級打字員、督導打字員職務。

截至2024年9月30日，政府文書及秘書職系的編制中，有5個打字督導職位、219名打字員，其中18人為高級打字員。

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