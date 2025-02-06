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2元乘車優惠勢調整　每月16號可取的交通補貼也縮水？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

公共交通費用補貼計劃亦在檢視範圍。（資料圖片）

【2元乘車優惠/ 財政預算案 / 交通補貼計劃】港府多管齊下節流，備受爭議的長者2元乘車優惠計劃勢將調整，據聞，財爺陳茂波見議員時已對此明確表態。另一較少人提及、受惠人數更多的交通補貼計劃，據知亦在檢視中，但多位議員不支持削此補貼。

去年的財政預算案，「2元優惠計劃」和「公共交通費用補貼計劃」一同被納入檢視範疇，政府明言無意取消，檢視目的是要讓有關計劃，以財政上可持續的模式繼續提供，兩項計劃原定去年內完成檢討，惟最終均卻未有定案。

補貼開支年年升 2023/24年度35億元

現時，社會上熱議2元優惠計劃，至於2019年推出的交通補貼計劃，政府亦形容是開支較大及增長迅速。

計劃下，政府為市民每月超出400元的實際公共交通開支，提供三分一補貼，每張八達通補貼額每月上限400元，符合資格市民每月16日起可在。計劃受惠人數眾多，根據政府提交立法會的數據，2019年每月平均有214萬人受惠，2023年平均每月受惠人數已升至近304萬。開支亦是年年上升，計劃初期，2019/20年度，政府補貼總金額約17億元，2021/22年度開始，每年開支均超過30億元，2023/24年度開支更逾35億元。

港府中人：本港交通費不算貴 可考慮減補貼

增幅料主要來自政府在疫情期間推出特別計劃，即降低補貼門檻及提高補貼上限。特別計劃已於2023年11月停止，惟政府仍提出要檢視，過去一年，政府並未提及檢視方向，僅說補貼雖有上限，受惠人數眾多，因此在考慮計劃長遠安排時，會在審慎理財的大前提下，謹慎平衡各項考慮因素，確保公帑運用得宜。

有政府中人認為，可考慮降低補貼的上限，坦言本港的交通費，與東京、倫敦、紐約等城市相比已不算貴。

議員反倡增補貼額 鼓勵就業

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則說，一直都希望政府降低補貼門檻，增加補貼，不過，他認為政府財政好的時候都沒有做，現時財赤下，只能期望不要削減，強調若取消此優惠，會影響偏遠地區的市民。

金融界議員陳振英亦不支持因財赤而削減此計劃，他昨日見財爺時反而要求加大補貼額，建議取消每月超出400元才有補貼的限制，改以每月車船總開支計算25%補貼，以600元為上限。陳振英說，之所以有此建議，是因為隨着政府土地發展，市民遷至遠離市區之地的居住人數不斷增加，跨區工作情況相當普遍，有關調整有助鼓勵市民就業，及使用公共交通工具出行。

議員張欣宇認為，與其調整交通補貼計劃，應集中資源，從根本上減少票價加幅，好過加價後再回贈。他指出，現時不可持續，最大原因是票價加幅太驚人，只要控制加幅貼近通脹就可緩解。

另一議員則估計，該計劃最終未必會調整！

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