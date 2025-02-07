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加徵關稅｜港府：決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴　丘應樺晤商會討論應對措施

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港府宣布：決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴。

港府今日（7日）宣布，決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿組織提出申訴。商務及經濟發展局局長丘應樺隨即與多個主要商會代表會面，討論應對措施。

港府發言人表示：

美國的做法嚴重違反世貿組織規則，並無視香港根據《基本法》第116條及獲世貿組織肯定作為單獨關稅地區的地位。特區政府將根據世貿組織爭端解決機制，就美方的無理措施正式啓動程序，以捍衛我們的合法權益。

發言人重申，香港一直是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持者，特區政府對美方的做法表達強烈不滿，敦促美方立即糾正錯誤行為。

丘應樺與多個主要商會代表會面，討論應對措施。(商務及經濟發展局fb圖片)

丘應樺與多個主要商會代表會面，討論應對措施。(商務及經濟發展局fb圖片)

丘應樺隨即與香港總商會、香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、中華出入口商會、香港工業總會及香港中國企業協會會面，討論應對措施。丘應樺指，政府正在多個層面積極作出跟進，呼籲業界團結一致，應對美方的無理措施，強調政府會繼續密切留意事態發展，與業界保持緊密聯繫，共同捍衛香港的合法權益。

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