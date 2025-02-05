仁濟醫院縫針事故｜心悅逝世掀改控醫護誤殺可能性    律師：料控方認為情節嚴重、或需再搜證據

▲ 仁濟醫院縫針事故，心悅逝世掀改控醫護誤殺可能性。

【心悅 / 仁濟醫院 / 縫針事故】5歲女童心悅去年在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，她留醫八個多月後延至今日（5日）上午離世。

警方於去年9月底拘捕兩名涉案護士及病人服務助理虐兒罪。協助家屬的議員表示，關注涉事兩名醫護刑事責任會否調整。有律師就表示，案件正轉介高等法院審理，料控方認為情節嚴重，律政司有機會改控誤殺罪或誤殺罪，但一旦被控新罪名，相信需時搜集新證據。

醫管局對心悅離世感到極度難過，向家屬致最深切慰問，個案已轉交死因裁判官跟進。跟進事件的議員陳穎欣表示，會關注涉事兩名醫護刑事責任會否有調整，會陪伴心悅父親跟進法律程序。

九龍西醫院聯網表示，女童本周初開始情況轉差，病情危殆，延至今日上午病情惡化離世。聯網對病人離世感到極度難過，向家屬致以最深切的慰問，盡力提供一切可行的協助，會全力配合相關司法程序，有關個案亦已轉交死因裁判官跟進。

協助個案的立法會議員陳穎欣代表家屬表示，痛失愛女的黎先生與家人現在心情萬分悲痛，需要時間和空間處理心悅的後事，形容心悅已成為小天使， 現已再無痛苦，「黎生一直盼望心悅能跟爸爸返屋企，一家四口好似以前咁開開心心過日子，但經多月治療，心悅的父母看到心悅很堅強，支撐到今天，家人都唔希望再見到心悅咁辛苦，陪伴心悅至生命最後一刻，心悅永遠都係爸媽心中的乖女兒。」

事發於去年5月25日，當年4歲的女童黎心悅在家跌倒，後腦受傷被送往仁濟醫院急症室縫合三針，完成治療後，醫護發現心臟驟停18分鐘，隨即施行搶救。事後心悅父親質疑醫護將心悅頭向下壓，致其窒息。家屬其後報警，警方以虐兒罪拘捕涉案護士及服務助理。

護協：感難過、不進一步評論

香港病人政策連線主席、律師林志釉表示，案件將會轉到高等法院，因應最新發展，相信警方及律政司會重新審視，若改控其他罪名亦需搜集新證據。他表示，控方目前轉介至高院，相信是認為情節嚴重，判罰有機會於7年以上，因此亦不排除改控誤殺。他引述早前案例，指醫護出現嚴重疏忽是誤殺舉證條件，控方亦需要證明涉及多重疏忽。

疑醫治病人鄧桂思時開漏藥的兩名聯合醫院醫生，於2023年被控誤殺罪，律政司後來撤控，當年曾轟動醫學界一時。林志釉表示，刑事檢控程序需「講證據」，相信律政司深思熟慮，現階段需要謹慎評價對醫患關係的影響，但對心悅離世感惋惜。

護士協會財政陳煒文早前曾表示，對事件感到震驚，強調前線同事一向以病人為先，服務大眾，希望局方增加支援。護協主席謝健強回覆本報時則表示，對女童今早離世表示難過。其他不便評論。

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