俞明逝世丨《歡樂今宵》鬼馬笑匠俞明逝世　去年曝光四代同堂照享年100歲

▲ 俞明叔於年初七（4日）早上在睡夢中安詳離世，享年100歲。

【俞明/百歲/四代同堂】人稱「俞明叔」的俞明2024年百歲生辰，昨日（5日）卻傳出死訊，其女兒在社交平台透露，俞明叔於年初七（4日）早上在睡夢中安詳離世，享年100歲。俞明叔早已淡出娛樂圈，不過經常精靈健壯出席不同場合，其家人去年更分享俞明叔四代同堂合照，俞明叔亦留言回覆及感謝網。

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俞明逝世丨為李小龍堂姊夫

俞明叔40年代已經入行，在粵語片年代拍過不少劇集，經常以鬼馬搞笑的形象出場，因而被觀眾稱為笑匠，曾演出作品包括《黃飛鴻》電影系列、《工廠少爺》、《玉女添丁》和《街市皇后》等粵語片。到了70年代他加入《歡樂今宵》，同時演過不少電視劇，包括《風雲》。

除了演員，俞明叔另一個身份是，他是武打巨星李小龍的堂姊夫，每當李小龍從美返港，俞明叔及家人都會到機場接機。

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俞明逝世丨初二發燒肺炎入院

俞明叔育有三名女兒，其女兒接受傳媒查詢時透露，俞明叔於上月30日，即年初二因發燒有痰由救護車送院，後來診確為肺炎。她表示，俞明入院期間一直昏睡，初四早上接到醫院電話，指俞明叔維生指數突然跌低，家人到醫院時他已睡了。及後其女兒在社交平台透露，俞明叔於年初七（4日）早上在睡夢中安詳離世，享年100歲。對於爸爸離世前沒有受太多苦，其女兒表示感恩「佢好叻叻」。

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俞明逝世丨四代同堂兒孫滿滿

俞明叔早已退出娛樂圈，享受家庭生活，其女兒曾接受傳媒訪問時稱，爸爸身體情況不俗，在疫情時期，大部份都留在家中，為安全着想，出入以輪椅代步。去年俞明叔100歲生日，女兒更上載家人四代同堂的合照，相中俞明叔精神抖擻與家人慶祝。俞明叔亦有留言回覆，「20240318，多謝大家記得我生日，大家都要身體健康，幸福平安，如意吉祥！」。

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