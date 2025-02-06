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大S離世丨大S骨灰傳長放家中背後原因極催淚　小S每日以淚洗面令人擔憂

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 49 分鐘前

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【大S離世/徐熙媛/骨灰/小S】徐熙媛（大S）農曆新年期間於日本因流感併發肺炎逝世，終年僅48歲。而她的骨灰亦於昨日(5日)下午4時許，由丈夫具俊曄護送下回到台北家中。據了解，其家人有將「大S的骨灰長放在家中」的打算，而背後有一個相當催淚的原因。

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綜合台媒報道，由於大S與小S（徐熙娣）向來姐妹情深，為了希望大S死後不會感到「孤伶伶」，又可讓小S每天可以看到姐姐，可以繼續跟姐姐聊天，大S家人於是有將「大S的骨灰長放在家中」的打算。

據了解，面對大S突如其來的逝世，小S至今仍然難以接受，除了早前傳出在醫院哭癱地上，至今只要一想到或講到大S依然是以淚洗面，什麼話都講不出來，精神狀況令人擔心。

與S家熟稔的友人向傳媒指原本由小S安排的全家新年出遊之旅，最終卻是與姐姐「天人永隔」的局面，更是令小S情緒崩潰。眼見小S由大S死後每天以淚洗面，沒有任何動力做任何事，最後家人才做出「將骨灰罈永久放在家中」決定，讓小S有空就可以去跟大S說說話。

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大S的骨灰昨日(5日)由私人包機，從東京運回台灣，而小S其後亦發聲明表示不會辦告別儀式：

感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。

同日晚上，有傳媒影到大S的前夫汪小菲，疑似駕駛豪華跑車直奔大S家的地下停車場。

同場加映: 與小S有一個約定

大S生前亦曾在節目提到，希望妹妹小S會陪伴自己走完人生最後一段路，據了解，大S病重時，小S由始至終都是守在醫院，完成姊妹倆當初的約定。據悉大S遺體會在日本火化，由丈夫具俊曄及妹妹小S護送她回家。

早已看透生死的大S過去曾在節目中透露，因為身體狀況不佳，曾試過於鬼門關徘徊:

我的身體有時候會突然的就不動了，不運轉了，尤其生第二胎之後，就是鬼門關全走了一回。

因此大S她自己一直把每一天當作最後一天來過，並與妹妹有一個約定，希望她能陪伴自己走完人生最後一程。

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