結業潮｜銅鑼灣變形金剛餐廳結業　2.8撤出香港宣布轉戰深圳

▲ 銅鑼灣變形金剛餐廳結業，2月8日撤出香港，預告5月進駐深圳。

【變形金剛餐廳/銅鑼灣/撤出香港/主題餐廳/結業潮】位於銅鑼灣的變形金剛主題餐廳「Transformers The ARK」結業，宣布將於2月8日撤出香港，並預告5月轉戰深圳。一家大細想再到「博派The ARK太空飛船」享用美食兼打卡，就要北上了。

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結業潮｜銅鑼灣變形金剛餐廳結業 預告進駐深圳

變形金剛餐廳「Transformers The ARK」2月5日在社交媒體貼出「搬遷通知」，宣布銅鑼灣店將於2月8日結業，預告5月1日將進駐深圳羅湖，「繼續為地球朋友帶來斯比頓星人的特製美食」。

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結業潮｜傳月租約100萬元

「Transformers The ARK」主打以變形金剛為主題的沉浸式用餐體驗，2023年4月進駐銅鑼灣羅素街，面積合共5,200平方呎，傳月租約100萬元。餐廳主要售賣美式漢堡、炸雞等美食，複式地舖門面裝飾甚是吸睛，店內更有亞洲首個3米高的「柯柏文」模型，吸引大小變形金剛迷打卡，店內還有售賣周邊產品。餐廳同年在於將軍澳開分店，惟約半年便結業。

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結業潮｜網民感可惜：會去深圳幫襯

消息一出，網民火速回應。有網民問2月8日是否仍有營業，餐廳回覆稱「2月8日都有營業，小編建議都可以影下相」。有網民貼上之前在餐廳用餐的相片表達不捨，表示「我好鍾意你哋啲嘢食」、「感謝曾經出現，留下唔少美好回憶」、「其實味道唔差。仲可以話好食。係可惜的。如果深圳唔貴，我都會去幫襯下」。不過，也有留言指餐廳「抵執，管理差，員工差」。

變形金剛「柯柏文」、「大黃蜂」、「狂派」、「博派」——承載不少香港人的美好回憶。變形金剛餐廳即將撤離香港，根據官方帖文，Transformers The ARK5月1日在深圳羅湖區益田假日廣場L1-40商舖重開，不知到時候「柯柏文」（Optimus Prime）喚成「擎天柱」，港人會否認得？而「麥加登」（Megatron）是「威震天」，唯一不變的相信只有「大黃蜂」（Bumblebee）。

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資料來源︰Facebook@Transformers The ARK

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