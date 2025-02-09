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機場小偷｜機場疑驚現小朋友「偷篋」　得手後轉交大人被撞破

社會

撰文： 王月明

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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機場疑驚現小朋友「偷篋」，得手後轉交大人被撞破。

【機場 / 行李 / 偷竊】飛機到埗於行李提領處拿取行李時，除行李轉盤還要不時留意周遭是否有人誤拿或冒領自己的物品！

近日，有港女在Threads發帖，指其從日本飛抵香港後，等候行李時發現自己的行李險被1名小童誤取，惟她拿回行李後，望見小童與1名成年女子同行，她認為兩人並非等行李，而是有人利用小童在此伺機行竊。

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機場小偷｜小朋友「誤拿」他人行李

樓主以「今日喺機場差啲俾人偷咗個喼」為題發帖，指其陳搭飛機抵港後，到行李提領處等待行李，「諗住由得個篋轉過嚟，所以無去出行李口等」，惟同行友人看見有1名小女孩取走了她的行李，她們及時上前將行李取回。

疑有人在機場利用小朋友伺機行竊。（iStock）

機場小偷｜疑有人利用小朋友行竊

然而，樓主稱當時小女孩正在打電話，見兩人表明其誤取行李後「二話不說即刻走咗去」。樓主本以為小女孩是不小心為之，但隨後友人遠遠望見小女孩走到1名女子身旁，「佢哋根本唔係等喼」，遂樓主懷疑該名女子利用小朋友作案，偷盜他人行李。

樓主不禁感慨「第一次遇到咁嘅事」，最後提醒大家在機場亦不可掉以輕心，「大家真係要小心啲，原來機場係咁唔安全」。

樓主提醒大家在機場亦不可掉以輕心，「大家真係要小心啲，原來機場係咁唔安全」。（資料圖片）

機場小偷｜網民分享類似經歷

有網民留言分享類似經歷，指其1月由日本飛抵香港後，行李亦在機場被「2個平頭佬」取走，同行友人當即將行李取回，惟2名男子並未有任何反應，相似的是，他們亦不是在此去行李的人，「咁走咗，無等佢啲嘅行李出嚟」。

此事引起網民熱議，紛紛提醒他人要小心留意個人行李，在機場亦不可大意，「如果拎錯一定唔會就咁走咗去，應該會去返行李嗰邊搵自己嘅行李」、「機場本身多老鼠」、「大家要有所警戒」，有人猜測找小朋友取行李，是為「做擋箭牌」，被揭發時更好「脫身」。

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