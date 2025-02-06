大S徐熙媛去世︱當年與大S首次齊旅行地點現成永別之地 具俊曄不在乎遺產：餘生該如何過
撰文： 文體藝online
發布時間： 2 小時前
最後更新： 9 分鐘前
【大S / 徐熙媛 / 具俊曄】大S徐熙媛與家人在農曆新年到日本旅遊，因流感併發肺炎，不幸在日本東京病逝，終年48歲。在2月5日，大S的骨灰由丈夫具俊曄乘私人包機抱回台灣，並安放在家中。
具俊曄是大S的初戀男友，二人隔20多年再次相戀並結婚，大S生前曾與具俊曄一同接受時尚雜誌專訪，兩人談到他們第一次旅行的地點就是在東京，當時她因要主持直播節目《娛樂百分百》，具俊曄也有直播節目，沒辦法去太遠的國家旅行，於是趁著周末到鄰近國家，於是地點選擇東京，可是無奈地，現在東京也成二人永別之地。
大S徐熙媛去世︱具俊曄不在意大S遺產
而大S在日本身亡，好姊妹賈永婕當日趕往東京送好友最後一程，她之後表示，具俊曄對著大S深情一吻，同時再也忍不住情緒當場泣不成聲，「歐巴的哭聲，聽得我們的心都碎了了，此刻足以。在愛中道別，期待再相逢」
另外，大S的遺產分配也成不少網民焦點，據台灣媒體報道，S家也相當憂心具俊曄狀況，透露他對太太的遺產毫不在意，要的只有大S，十分情深。
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