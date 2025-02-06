大S徐熙媛去世︱當年與大S首次齊旅行地點現成永別之地　具俊曄不在乎遺產：餘生該如何過

▲ 愛妻離世，具俊曄十分心痛難過。

【大S / 徐熙媛 / 具俊曄】大S徐熙媛與家人在農曆新年到日本旅遊，因流感併發肺炎，不幸在日本東京病逝，終年48歲。在2月5日，大S的骨灰由丈夫具俊曄乘私人包機抱回台灣，並安放在家中。

具俊曄是大S的初戀男友，二人隔20多年再次相戀並結婚，大S生前曾與具俊曄一同接受時尚雜誌專訪，兩人談到他們第一次旅行的地點就是在東京，當時她因要主持直播節目《娛樂百分百》，具俊曄也有直播節目，沒辦法去太遠的國家旅行，於是趁著周末到鄰近國家，於是地點選擇東京，可是無奈地，現在東京也成二人永別之地。

大S徐熙媛去世︱具俊曄不在意大S遺產

而大S在日本身亡，好姊妹賈永婕當日趕往東京送好友最後一程，她之後表示，具俊曄對著大S深情一吻，同時再也忍不住情緒當場泣不成聲，「歐巴的哭聲，聽得我們的心都碎了了，此刻足以。在愛中道別，期待再相逢」

另外，大S的遺產分配也成不少網民焦點，據台灣媒體報道，S家也相當憂心具俊曄狀況，透露他對太太的遺產毫不在意，要的只有大S，十分情深。

大S徐熙媛去世｜具俊曄護送大S回家 小S：姐姐喜歡低調、不會辦告別式

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

大S徐熙媛去世｜姐姐猝逝小S難走出悲痛 《小姐不熙娣》無限期暫停錄影

大S徐熙媛去世｜汪小菲痛哭淋雨緬懷前妻大S 張穎穎：「所有苦難都是他帶來的」

大S徐熙媛去世｜小S徐熙娣發聲明 提返台計劃「盼外界諒解」

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】