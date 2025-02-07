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打工仔悲歌｜40歲男月台上突心臟驟停嘔白泡 　搶救20分鐘甦醒拒入院第一句話：要趕上班

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【心臟驟停／搶救／猝死】農曆新年假期完結，不少人開始回歸工作。內地一名40歲男子於周二（4日）於火車站排隊登車時，突然倒地昏迷、心臟驟停，醫護人員現場緊急搶救20分鐘後才將其救回，惟男子醒後第一句話竟是：「我要趕去上班」，拒絕入院治療，令不少網民大感唏噓。

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Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士

綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，周二（4日）是內地春節假期的最後一日，長沙南站月台一名約40歲男子於湖南長沙南站排隊登車時，突然倒地昏迷。現場救護人員得悉情況後緊急趕往救治，發現男子呼吸微弱、頸動脈搏動消失、瞳孔散大並且口吐白沫，經過體外去顫、心肺復甦術及人工呼吸多種急救，搶救逾20分鐘才成功讓男子恢復呼吸、回復神智。

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惟男子甦醒後第一句說話便是「要趕高鐵去上班」，又向醫護表示暫不考慮去醫院，醫生認為男子暈倒時可能有外傷，且不排除合併腦出血的可能性，因此多番勸說，最終說服患者前往醫院進一步就診。

心臟驟停｜網民感嘆：活著不易

事件一出，不少網民認為事件雖然誇張，但亦理解男子的選擇：「有人說，什麼工作這麼重要？這也許是他趕不上就會失去、很難再找到的工作！」「打工人現在都太難了，尤其到中年上有老下有小顧慮的更多」，亦有不少人分享自己類似經歷，嘆指男子瀕死救回來仍要做「牛馬」，實在是生活不易，但亦有人認為身體健康最重要，不應本末倒置：

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心臟驟停｜按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

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心臟病｜預防中風心梗12項飲食宜忌

近日氣溫驟降心血管收縮，血液循環不良，是冬季心臟病好發高峰期。台灣營養師林世航在「好食課」網站曾建議12項飲食宜忌，可以預防兩種嚴重心血管疾病，保養血管：

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資料來源：瀟湘晨報

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