王星獲救︱王星回國後首次直播發聲　願將被拐經歷拍成電影 女友公開亮相重提5步「教科書式救援」

▲ 王星回國後首次直播發聲 願將被拐經歷拍成電影 女友公開亮相重提5步「教科書式救援」

【王星／直播／詐騙園區／被拐獲救／改編電影】內地演員王星（又名「星星」），早前被拐到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區後獲救，引發全國關注。王星回國後，日前首次直播發聲，其女友也同場亮相，兩人一同解答網民提出的種種疑問。

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2月4日（大年初七），獲救回國多日的王星開直播發聲，女友嘉嘉一同亮相。據悉，這是兩人第一次直播，一開播便有逾十萬網民湧入直播間觀看。

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王星女友重提5步「教科書式救援」

在不到2小時的直播時間中，王星和女友與網民聊了許多話題。例如被問到為何回國後沒有第一時間發聲，是否簽訂了保密協議？對此，王星先是否認了揣測，並解釋稱當初他和女友嘉嘉商議後，決定先不發聲，因為他當時不知道事件後續進展如何，也不清楚其他同胞的情況怎樣，所以為免產生負面效果，才不敢貿然行動，「有時候保留也是一種保護」。同時王星透露，當時和他受困在同一大樓的50位同胞，已經歸來或已在歸來的路上。

另外，在王星被拐後可快速獲救的因素中，女友嘉嘉的一系列操作被網民盛讚功不可沒。對此，嘉嘉在直播中重提「教科書式救援」5大步驟：

要讓自己冷靜下來，不要慌亂；

抓住黃金72小時；

一定要多條腿走路，想盡辦法，不能一條路行不通就放棄；

認真甄別信息，防止被騙；

救人要先自救，一定要保證自己的安全。

而王星再從自身經歷補充道，一定要遠離危險的環境，提高自己的危險意識。

根據王星的被拐後獲救過程，王星事發前於微訊群組接獲試鏡邀請，之後獨自從中國飛到泰國，直到1月3日中午12時便於泰緬邊境失聯。女友嘉嘉發現王星失聯後，立即聯絡上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求協助，並於1月5日極速於社交平台發文。事件最終引發中、泰兩地高度關注，經過兩日搜尋及營救，王星於泰國時間7日下午成功獲救，泰國警方亦發布消息，確認王星為人口販賣受害者。

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願將經歷拍成電影警醒民衆

有網民又表示，王星的經歷如同電影情節，像是《救參96小時》、《孤注一擲 2》；問及他會不會將親身經歷改編成電影？王星回應指，改編和呈現這一經歷確實是一件好事，目的能讓更多人警醒、提高防範意識。如果真的有機會，他肯定願意去做這樣的事情。

他強調，不管事件是否會改編成電影，都不會影響他做演員的職業；未來若有人投資改編，讓自己出演或者讓其他人來演，他都無所謂。

公開與女友3年愛情故事：一見鐘情

女友嘉嘉難得公開亮相，不少網民對嘉嘉的背景感到好奇。王星介紹，女友是一名年資7年的廣告人，在某公司擔任創意總監。女友非常熱愛生活，因喜歡音樂，去年更學習了氛圍電子類型編曲，目前已出了3份樣帶。

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王星還透露與女友的愛情故事，表示他們是在朋友的婚禮上認識，當時他是伴郎，嘉嘉是伴娘。王星直言在見到嘉嘉的第一眼，就有「如沐春風、一見鐘情」的感覺。如今，二人已戀愛3年多。

嘉嘉也向網民分享了一件戀愛生活細節，表示由於自己不愛喝水，王星便每晚都會放一杯水到她的床頭，讓她每天早上起床喝。當王星在境外消失後，每天醒來床頭突然沒水了，讓她百感交集。王星亦感慨，一定要珍惜身邊人和當下的所有。

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