徐熙媛大S去世｜大S曾歷兩次流產寫給女兒的信極催淚：願用生命保護你

▲ 小玥兒長大後，可以看看媽媽的心聲。

【徐熙媛大S去世/】徐熙媛（大S）農曆新年期間於日本因流感併發肺炎逝世，終年僅48歲。而她骨灰已由丈夫具俊曄護送下回到台北家中，大S曾歷兩次流產，一對仔女都是「搵命搏」誕下。她去世後，有網民翻出她寫的書《老娘駕到》，其中一篇是寫給女兒的信，當中內容令人催淚。

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大S徐熙媛於2014年誕下大女「小玥兒」時已經38歲，屬於高齡產婦，初為人母的大S徐熙媛分享喜悅，曾出書《老娘駕到》透露心情。

徐熙媛大S去世｜不阻女兒發展:你是個獨立的個體

大S在信中以「我最親愛的心肝寶貝小玥兒」親暱稱呼女兒，她寫道：「雖然我費盡了千辛萬苦希望把你帶來這個世界，但最終你的到來，我認為還是你自己的選擇！我會做好一個母親，協助你成長，但你畢竟是個獨立的個體，你會有自己的使命，而我的任務就是盡力協助你。我很愛你，願意用生命保護你。（但願不會有這麼戲劇性的事發生…）」。

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徐熙媛大S去世｜盼與女兒成為好友

期望看女兒長大的大S徐熙媛，當時感性表示：「無論你長大以後成為怎樣的人，媽媽都始終愛你。我會永遠記住你現在帶給我的快樂和滿足！我期許將來我們不但是感情很好的母女，還能是最要好的朋友！看著你一天天長大，媽媽好不捨！好擔心你漸漸離開我的懷抱！等你越來越認識我，你會知道我不是一個愛炫耀的人，寫這本書完全是為了給我們彼此一個紀念，待你長大了，還有這本書能回味。我愛你，為你千千萬萬遍。」

徐熙媛大S去世｜大S徐熙媛愛錫小S女兒

而大S胞妹徐熙娣（小S）當年懷上第一胎時，因為檢查出腹中BB可能有問題，兩姊妹曾在節目中提到，當時大S徐熙媛得悉後，曾向神禱告如果徐家一定要有一個不健康的孩子，她願意生這個小孩，讓她承擔這個後果。小S得知胞姊的保護一度淚崩，而小S當時懷孕是陀住大女許曦文（Elly）。Elly與姨媽大S最親近，由於去年到美國升學，因此今次日本家族遊未有參與，未料因此錯過見大S最後一面。據指小S的大女Elly已緊急從美國返台灣，送姨母最後一程。

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