SIM卡優惠｜中日韓SIM卡快閃優惠低至2折　內地5G上網卡$10/張數據任用

▲ 「中國聯通旅遊卡」快閃優惠低至2折，內地SIM卡$10/張。

【SIM卡優惠/內地SIM卡/日本SIM卡】KKday推出「中國聯通旅遊卡」限時低至2折的快閃優惠。旅遊數據卡覆蓋中國內地、日本、南韓及東南亞等熱門旅遊地區，提供高速數據服務，其後更可無限任用，其中內地及澳門數據卡每張低至$10，即睇搶購詳情！

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SIM卡優惠｜中國聯通旅遊卡低至2折 最平$10/張

為慶祝第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會，KKday特別推出快閃優惠，「中國聯通旅遊卡」低至2折，覆蓋中、日、韓、泰、歐、英、澳、歐等地點，限量必搶「內地/澳門3日上網卡」$10/張，另設買一送一快閃優惠。

▲ 「中國聯通旅遊卡」低至2折。（KKday提供圖片）

SIM卡優惠｜中國聯通旅遊數據卡優惠總覽

地區 天數 傳輸規格 流量 KKday優惠 內地及澳門 3 日 4G/5G 3GB 限量搶購，$10/張（原價 $48/張） 內地及澳門 3 日 4G/5G 3GB 買一送一，$26/2 張，平均$13/張（原價$48/張） 日韓上網卡 6 日 4G 每日1GB 低至63折，$62/張（原價$118/張） 星馬泰及印尼通話/上網卡 8 日 4G 每日2GB+20 分鐘通話 低至2折，$37/張（原價$188/張） 澳紐通話/上網卡 10 日 4G 6GB+40分鐘通話 低至43折，$68/張（原價$158/張） 歐洲上網卡 15 日 4G 6GB 低至25折，$49/張（原價$198/張）

數據用量：超出高速數據，其後數據任用

使用日期：自購買日起計一年內可啟用，逾期無效

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