SIM卡優惠｜中日韓SIM卡快閃優惠低至2折 內地5G上網卡$10/張數據任用
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【SIM卡優惠/內地SIM卡/日本SIM卡】KKday推出「中國聯通旅遊卡」限時低至2折的快閃優惠。旅遊數據卡覆蓋中國內地、日本、南韓及東南亞等熱門旅遊地區，提供高速數據服務，其後更可無限任用，其中內地及澳門數據卡每張低至$10，即睇搶購詳情！
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SIM卡優惠｜中國聯通旅遊卡低至2折 最平$10/張
為慶祝第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會，KKday特別推出快閃優惠，「中國聯通旅遊卡」低至2折，覆蓋中、日、韓、泰、歐、英、澳、歐等地點，限量必搶「內地/澳門3日上網卡」$10/張，另設買一送一快閃優惠。
SIM卡優惠｜中國聯通旅遊數據卡優惠總覽
|地區
|天數
|傳輸規格
|流量
|KKday優惠
|內地及澳門
|3 日
|4G/5G
|3GB
|限量搶購，$10/張（原價 $48/張）
|內地及澳門
|3 日
|4G/5G
|3GB
|買一送一，$26/2 張，平均$13/張（原價$48/張）
|日韓上網卡
|6 日
|4G
|每日1GB
|低至63折，$62/張（原價$118/張）
|星馬泰及印尼通話/上網卡
|8 日
|4G
|每日2GB+20 分鐘通話
|低至2折，$37/張（原價$188/張）
|澳紐通話/上網卡
|10 日
|4G
|6GB+40分鐘通話
|低至43折，$68/張（原價$158/張）
|歐洲上網卡
|15 日
|4G
|6GB
|低至25折，$49/張（原價$198/張）
數據用量：超出高速數據，其後數據任用
使用日期：自購買日起計一年內可啟用，逾期無效
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