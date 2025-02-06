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SIM卡優惠｜中日韓SIM卡快閃優惠低至2折　內地5G上網卡$10/張數據任用

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「中國聯通旅遊卡」快閃優惠低至2折，內地SIM卡$10/張。

【SIM卡優惠/內地SIM卡/日本SIM卡】KKday推出「中國聯通旅遊卡」限時低至2折的快閃優惠。旅遊數據卡覆蓋中國內地、日本、南韓及東南亞等熱門旅遊地區，提供高速數據服務，其後更可無限任用，其中內地及澳門數據卡每張低至$10，即睇搶購詳情！

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SIM卡優惠｜中國聯通旅遊卡低至2折 最平$10/張

為慶祝第9屆哈爾濱亞洲冬季運動會，KKday特別推出快閃優惠，「中國聯通旅遊卡」低至2折，覆蓋中、日、韓、泰、歐、英、澳、歐等地點，限量必搶「內地/澳門3日上網卡」$10/張，另設買一送一快閃優惠。

「中國聯通旅遊卡」低至2折。（KKday提供圖片）

SIM卡優惠｜中國聯通旅遊數據卡優惠總覽

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內地及澳門3 日4G/5G3GB買一送一，$26/2 張，平均$13/張（原價$48/張）
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歐洲上網卡15 日4G6GB低至25折，$49/張（原價$198/張）

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