大S離世丨大S病危時傳雙肺全白血氧剩89％　醫生揭「大白肺」致命原因

【大S/流感/肺炎/大白肺】徐熙媛（大S）農曆新年期間於日本因流感併發肺炎逝世，終年僅48歲。外界一直有傳大S因錯失治療黃金期，至臨死前CT影像雙肺已呈「大白肺」狀態。有內科醫生解釋「大白肺」其實就是嚴重肺炎導致病人呼吸困難，相當於「病人被自己的痰液水腫活活淹死」。

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大S離世丨什麼是「大白肺」?

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰於Facebook以「大S死於肺炎重症大白肺」為題發文指「大白肺」是嚴重肺炎的俗稱，當「肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水」，致「空氣就無法進入」，令病人相當於被自身的痰液與水腫「活活淹死」。

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蘇一峰進一步解釋指，當大白肺出現時，病人即使用力呼吸，但由於肺部失去了交換氣體的能力，因此病人血氧仍然會一直下降，當血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，病人可能半天或幾小時內，因心跳呼吸停止而死亡。

對於外界對大S究竟是死於肺炎還是敗血症的爭論，蘇一峰指其實兩者都可以是原因，他指「大白肺疾病一體兩面」，肺炎指的是「肺部因為感染等等原因發炎」，而敗血症指的是「因為感染等等原因造成全身性的發炎反應」，他強調肺炎和敗血症經常同時存在，彼此不是互斥的疾病，如大S就是流感肺炎引起敗血症，「肺炎有時候很嚴重來勢洶洶，常一不小心就過世了！」

大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳病逝時間線

台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S病逝消息震驚網民，紛紛猜測為何感染流感後短短5日不治，網民對於其真正死因眾說紛紜，有傳是肺炎或是敗血症等說法。隨後，小紅書上瘋傳很多有關大S病逝前在箱根醫院的醫療記錄，亦有自稱是隨團的導遊爆出大S身體抱恙的時間線。

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