徐熙媛大S去世｜大S看淡生死葬禮上要播這首歌　 藉歌詞道出藝人的心酸

【徐熙媛/大S去世/大S逝世/小S徐熙娣】大S對各種事物眼光總是獨到，她生前還不避諱談生死，直言骨灰當垃圾丟或做標本，並透露在葬禮上播放這首歌，藉歌詞道出她人生舞台。

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徐熙媛大S去世｜大S曾笑說遺體要亂燒、亂丟

大S生前談及生死總是豁達，「不會覺得傷心，因為這都是必經之路」。ASOS當年主持《娛樂百分百》時，小S在節目哼唱劉家昌的作品《小丑》，大S一聽立刻表示打算在葬禮播放這首歌，「因為我覺得還挺能代表我們諧星的心聲啊。」一向看淡生死的她，也曾笑說遺體要亂燒、亂丟，「就隨便往垃圾堆就好反正就把弄掉就對啦，這樣好嗎？那不然咧做標本也行啊。」

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徐熙媛大S去世｜大S︰把每天當作最後一天來過

對人生走到盡頭這件事，大S看得很淡然，尤其在生完第二胎後，她更是對生命有了不同體悟，「我開始習慣記錄最近想講的事情，還有該交代的事情，因為我有瀕死的經歷，所以我把每天當作最後一天來過。」大S因癲癇發作一度失去呼吸心跳，險些命喪手術台。

而這段與死神搏鬥的經歷，亦讓大S對生命有了更深刻的體悟，淡定地表示：「碰到任何困難我都可以走下去，反正不管遇到什麼事情大不了就死，我覺得死後的世界是非常美的。」

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徐熙媛大S去世｜大S家人︰請把思念放在心中！

但當離別真的到來，家人們恐怕無法像她一樣瀟灑，尤其小S與她姊妹情深。大S的骨灰2月5日和家人搭乘私人飛機回台灣後，小S透過經紀人表示將不會舉辦告別式，「因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。」

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徐熙媛大S去世｜藉音樂之父作品訴辛酸

小S於2018年盧廣仲的演唱會當嘉賓時，在盧廣仲的結他伴奏下唱出劉家昌的作品《小丑》，唱到「失敗的痛苦，成功地鼓勵，有誰知道這是多少歲月地累積」這兩句後，一度哽咽，讓在場的人也覺得辛酸。

原唱︰張魁 作詞：孫儀 作曲：劉家昌

前奏

掌聲在歡呼之中響起

眼淚已湧在笑容裡

寂寞時歡樂送到你眼前

落幕時孤獨留給自己

是多少磨練和多少眼淚

才能夠站在這裡

失敗的痛苦, 成功地鼓勵

有誰知道這是多少歲月地累積

小丑小丑

是他的心酸化作喜悅

呈現給你

間奏

掌聲在歡呼之中響起

眼淚已湧在笑容裡

寂寞時歡樂送到你眼前

落幕時孤獨留給自己

是多少磨練和多少眼淚

才能夠站在這裡

失敗的痛苦, 成功地鼓勵

有誰知道這是多少歲月地累積

小丑小丑

是他的心酸化作喜悅

呈現給你

間奏

是多少磨練和多少眼淚

才能夠站在這裡

失敗的痛苦, 成功地鼓勵

有誰知道這是多少歲月地累積

小丑小丑

是他的心酸化作喜悅

呈現給你

尾奏

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