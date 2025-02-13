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公屋輪候｜港男苦等9年獲派九龍新公屋　租金竟要呢個數網民震驚：好貴喎

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 徐熙媛 產志賀毒素大腸桿菌 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港男苦等9年獲派九龍新公屋。

【公屋/上樓/公屋租金】常言道「得公屋得天下」，但原來現在公屋的租金越來越「揦脷」！有市民分享等了多年後，終於獲派石硤尾的新公屋，帖文一出引來不少網友留言恭賀，但是有人知悉其租金後忍不住大呼，「too expensive！（太貴了）」

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公屋輪候｜325呎月租3,157元

日前，有網民於Facebook「公屋討論區」群組發文，透露苦等了九年終於收到信，被派石硤尾白田邨雅田樓的一個325呎、三人單位，從樓主上載的信件可見，該單位月租3,157元。

公屋輪候｜雅田樓配套完善

雅田樓是白田邨第十期重建住宅的項目，樓高三十三層，共提供924個單位，房屋署才剛於一月時宣佈雅田樓正式入伙。白田邨的社區配套完善，步行約數分鐘便到達石硤尾地鐵站，邨內亦有商場及超級市場、有蓋公共運輸交匯處等，十分便利於民生。

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公屋輪候｜網民指租金越來越貴：5人單位已要四千幾

樓主喜得筍盤，不少網友為他感到高興，「新樓嚟㗎」、「新年大禮物，恭喜晒」、「白田不錯」、「仲要係最新嗰座」、「恭喜！富貴公邨」、「好羨慕」、「我都等緊第三派，希望我都派白田啦。」

不過，有人指出三百多呎的租金要價三千元並不便宜，不過，有其他人則認為要視乎環境及地段，「九龍區係貴過新界同擴展市區」、「4至5人單位已經快接近4千」、「5人（單位月租）$4,573。」

同場加映：全港6區最美公屋

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