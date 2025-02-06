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BB感冒｜連詩雅感冒傳染愛女高燒至40°C　Shiga病癒許願：食得瞓得已好感恩

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

新手媽媽連詩雅首度面對女兒病倒。

【連詩雅/陳家樂】連詩雅去年7月誕下愛女陳星頤（Camila），成為人母的她不時於社交網分享湊女日常，日前連詩雅透露母女倆抱病度過農曆新年，認真慘慘豬。

連詩雅上載愛女Camila片段，她表示年初一跟女兒齊齊病倒兼發燒，Shiga更稱應該是自己傳染給女兒。

新手媽媽連詩雅面對女兒發高燒，驚到爆喊。 （取自instagram）

BB感冒｜1歲女感冒高燒至40度

Shiga留言︰「消失的新年…今年年初一一起身，我同個女一齊發燒，我就38.7度，我個女就39.2度。雖然話BB發燒，好小事，可能出牙，長高之類之類，不過佢人生第一次發燒，加上我都幾肯定應該係我傳染個女，因為我之前嗰日已經開始咳得好勁。雖然我都有同佢保持距離，但係都係避唔過。」

Shiga續稱女兒其後高燒到40度，她嚇到不知所措，她留言：「我已經嚇到不停喊。陳生9秒9車我哋去急症，好彩檢查唔係流感，只係普通感冒，返到屋企食藥，咁就過左3日…我哋兩個都好似昏迷咗三日咁，淨係起身食藥瞓覺。最後我哋喺屋企渾渾噩噩，咁就過咗個新年，呢兩日先開始回魂。」

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BB感冒｜Shiga感謝「神隊友」照顧

從Shiga上載的片段所見，已痊癒的Camila回復精靈，Shiga更跟女兒擊掌，經此一役，她更明白健康的重要：

所以話新嘅一年乜都係假，總之就身體健康，開開心心，食得瞓得，就已經好感恩。

另外，Shiga感激老公陳家樂照顧母女倆︰「咁就喺屋企過咗7日，辛苦陳生照顧我哋兩個，邊度都冇得去。希望我哋一家今年都健健康康，大家都心想事成，開心最緊要。遲來的新年快樂，阿女終於精神返！」

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兒童發燒｜兒科醫生教3招處理

兒科醫生歐陽卓倫曾分享如何處理兒童發燒，從兒科角度看，37.5度已算是發燒，但一般只需觀察，若體溫持續上升至38度或以上，才需要使用藥物。

BB發燒｜1. 口服退燒藥

歐陽卓倫指，兒童發燒時，可先服用必理痛，除了退燒，還可幫助小朋友舒緩肌肉痛和喉嚨痛。如果體溫持續升高，為避免同一款藥物服用過量，可改用另一款在藥房無需處方亦可買到的Brufen服用。

他續解釋，有時家長發覺子女體溫飆高至39度，會非常緊張，此時可服用另一款藥，「因為成分不同，就算未夠4個鐘頭，都可以食」。

延伸閱讀：兒童發燒｜比拼4大退燒方法退熱貼竟無用？　醫生推介2招最有效快速降溫

BB發燒｜2. 酒精抹身+肛門塞藥

如兒童發燒超過39.5度，即屬於高燒，歐陽卓倫表示，家長此時可使用浸過酒精的棉花，為小孩抹身降溫。此外，更快速有效的方法，是使用如Voltaren之類的肛門塞劑，此藥與Brufen一樣，是非類固醇類藥物；而家長使用時需注意，因該類塞藥呈眼淚狀的長型，一端較尖，另一端較圓滑，為小朋友塞藥時，應先在其肛門塗抹凡士林幫助潤滑，然後將塞藥的較圓滑一端先塞入。

塞入藥劑後，一般小孩會感覺到痛楚不適，肛門亦會收縮，家長可用紙巾按住肛門，以免藥劑從肛門滑出，待小朋友放鬆後即可放開。他表示，通常塞藥後，30至45分鐘後，就會開始退燒。

BB發燒｜3. 浸暖水降溫

歐陽卓倫又指出，一旦發高燒至40.5度或以上，情況就較為危急，需要盡快降溫。對於有家長嘗試將小孩放入凍水中浸泡務求盡快退燒，歐陽卓倫解釋，其實沒有必要用凍水，正確方法應該是用平時浸浴時的和暖水，

用暖水沖涼或者讓小朋友浸住暖水，令皮下血管擴張後，就可以散熱。

連詩雅專訪：

新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　Shiga計劃安排女兒讀國際學校：開心最重要

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