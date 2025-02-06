▲ 情人節2025｜法國餅師中環蘇豪開餅店 推情人節餅食嘗法式浪漫

情人節將至，是時候為愛人準備心意，中環蘇豪充滿浪漫情調的法式餅店Patisserie Millefeuille就推出情人節限定糕餅產品。

來港定居多年的Chef Lionel日前與老闆娘Polly接受訪問，分享今個情人節推出的限定產品以及經營餅店的理念。

Lionel自15歲入行，除了曾於多間著名巴黎酒店及餐廳工作外，過去30多年更於康城、東京、塞班島等地發展事業，入廚經驗毋庸置疑。14年前他本於希臘工作兼定居，但有感當地經濟衰弱，萌生移居別處的想法。

▲ Lionel認為「清櫃」和「清碟」都是食客對他的欣賞和肯定。(傅承嘉攝)

當時香港置地文華東方酒店正招聘糕點部主廚，Lionel即決心來港發展，他認為香港有著多元的飲食文化。「香港重視優質食材和廚師精湛的準備工作，城中的食客又追求高品質菜式，是個美食天堂！」Lionel及後也曾在本港兩間米芝蓮餐廳擔任糕點部主廚。時至今日，他仍深感香港條件優越，令他愈來愈喜歡香港。「從世界不同地方到香港都相當方便快捷，又聚集了不同國籍的人士，城市安全度又高。」

讓老闆娘Polly初次與飲食牽上關係，要數童年在加拿大生活的日子，當時她因經常負責其弟妹的日常飲食，而逐漸喜歡上煮飯仔。長大後，Polly本從事商業罪案調查界別的工作，與飲食業可謂「大纜都扯唔埋」，一位與她相熟且從事銀行業的朋友突然轉行成為廚師，令朋友圈充斥飲食界人士，間接讓她在7年前在朋友聚會中結識Lionel，「飲食」可謂另類的溝通語言，促成兩人之間的緣份。

▲ Polly希望透過推出情人節限定餅食，向食客送上節日祝福。(傅承嘉攝)

當講到「食」，兩人話題就停不了，更一同於2021年疫情期間大膽地逆市在中環開設小酒館，兩人熬過疫情，卻避不過舖位的樓宇結構問題而被逼結業。直至去年年中，他們決心再戰飲食業並再選址中環蘇豪區，開設餅店專賣Lionel最擅長的法式餅食。

首創U形千層酥

餅店各款糕餅如檸檬撻、香梨栗子慕斯蛋糕、可麗露等均由Lionel親手製作，由於早上6點蘇豪區的自動電梯仍未運作，他每日需「爬」斜路到店製作當天售賣的糕餅，確保新鮮。

▲ U形千層酥是店舖的代表作，創新之餘又方便食客打卡影相。(店家提供)

當中千層酥極考廚師的工藝，市面上的千層酥普遍都呈經典蛋糕形狀，在開業前，Lionel已留意到香港不少遊客都喜歡在街頭享用食物兼打卡，啟發他以嶄新的U形千層酥作為餅店的主打產品，並將餅店命名為Patisserie Millefeuille。Lionel平日除製作糕餅外，更會負責產品研發，約每隔兩月就會推出新款糕餅。

法國廚師有參考同行的習慣，Lionel透露，U形千層酥的創作概念源於一位法國餅師在社交平台上發布的製餅短片，他加以改良並以特別訂造的模具，製作出全港獨家的U形千層酥，其外形呈長條U形坑狀，坑內載滿奶油及其他水果食材，讓食客可隨時隨地用手拿着享用，即使以刀切亦不易散開，賣相精緻之餘又方便食客。

▲ 情人節又限定推出心形榛子餅乾馬卡龍，送給心愛對象可謂絕佳選擇。(店家提供)

情人節限定餅食

Lionel既是法國人，理應非常浪漫，但他坦言對情人節未有太大感覺，跟不少香港男士對情人節的看法不謀而合。「情人節只是一個被商業化的節日，所以不會特別慶祝。」Polly補充指︰「我們都會把握情人節商機，為一眾情侶送上祝福。」

餅店推出兩款情人節限定糕餅，分別為每天鮮製的L'Amour玫瑰紅莓荔枝慕絲蛋糕（$288），艷紅色的外皮散發迷人玫瑰花香、滑溜慕絲如膠似漆，帶微酸的紅莓及清新的荔枝中和甜膩，蛋糕更附有心形白朱古力裝飾，讓情侶隨意加上字句表達愛意。不少食客反映往年的情人節蛋糕過細「唔夠食」，Lionel便將蛋糕加大至10厘米，適合兩小口子你一啖我一啖，甜蜜又滿足，可外賣或在充滿法式風情的小店內享用。

此外，店家明白部分客人並未追求到心儀對象，因此特別為情人節推出限量版心形榛子餅乾馬卡龍（$72），Polly形容可作為一個不太明顯的心意︰「送給朋友、媽咪等心愛對象都是絕佳選擇。」

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平時Lionel長時間留在餅房製餅，店面招待客人的工作皆由Polly負責，客人能從細小的餅店空間中感受到兩人互相補位。訪問當日適逢新春前夕，客人駱驛不絕，Polly既忙於沖咖啡又忙於收拾客人用餐後「一掃而空」的杯碟，兩人對此深感高興，認為是客人對他們出品的欣賞和肯定。

Lionel坦言現時生意尚算穩定，但經營情況仍具挑戰︰「香港人受疫情影響，有積穀防饑的想法，他們寧願將錢儲起都不願意消費。」他認為香港人於疫後應放開心態將目光放遠，才能逆轉香港經濟現況。雖然剛踏入新一年，但兩人對餅店發展都未有長遠計劃，Lionel自言為人較隨性，只要在生活中得到新靈感就隨時會有新計劃。

Info

Patisserie Millefeuille

地址︰中環蘇豪區士丹頓街16A號

營業時間︰星期二至六 11:30 am–7:30 pm，星期日 只限課程

電話︰9317 1023

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