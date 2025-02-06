大S離世丨網傳大S骨灰回台由汪小菲出錢　小S開腔回應：人在做天在看

【大S離世／汪小菲／徐熙娣／流感】徐熙媛（大S）農曆新年期間於日本因流感併發肺炎逝世，終年僅48歲。而她的骨灰亦於昨日（5日）下午4時許，由丈夫具俊曄護送下回到台北家中。對於網上一直有傳言大S相關的身後事，以及包機回台等費用是由前夫汪小菲所出，今日（6日）小S終於開腔反擊，澄清有關傳言完全失實，並怒斥「人在做天在看」。

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徐熙娣（小S）今日透過經紀人發聲，澄清大S的身後事均是由S家人處理：

我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike（許雅鈞）在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？

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大S離世丨網傳包機回台費用 由前夫汪小菲所出

據了解，網上一直有傳言「汪小菲包機接大S骨灰回台灣了」，有內地網紅更於直播指汪小菲因不忍「大S像行李一樣被拉回來」，於是決定負擔包機費用，讓大S體面回台。有關影片，汪小菲的媽媽張蘭也按讚、推薦，令不少網民深信不已。大S的骨灰昨日(5日)由私人包機，從東京運回台灣，同日晚上，有傳媒影到大S的前夫汪小菲，疑似駕駛豪華跑車直奔大S家的地下停車場。

大S離世丨包機費用曝光

根據官網公布之價格，VistaJet私人包機每小時約11000美元（約8.6萬港元）起跳，從日本東京飛到台灣至少要花上百萬。昨網路上傳出私人包機的安排以及費用是由汪小菲出手打理，不盡讓人好奇事情的真偽，畢竟汪小菲的身分僅止於大S的前夫，與S家人也曾屢次鬧翻，不禁讓人懷疑事情的真偽。

大S離世丨汪小菲急返台

汪小菲周一（3日）下午5時半左右從泰國飛抵台灣桃園機場，表情凝重、雙眼紅腫，在見到記者後向他們鞠躬，懇求媒體「多說她一些好話」，並表示大S「是永遠的家人」。

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同場加映: 大S徐熙媛猝逝｜網上瘋傳病逝時間線

台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S病逝消息震驚網民，紛紛猜測為何感染流感後短短5日不治，網民對於其真正死因眾說紛紜，有傳是肺炎或是敗血症等說法。隨後，小紅書上瘋傳很多有關大S病逝前在箱根醫院的醫療記錄，亦有自稱是隨團的導遊爆出大S身體抱恙的時間線。

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