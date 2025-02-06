越南召車｜港女越南搭Grab恐被擄　驚覺方向不對跳車逃生

▲ 港女越南搭Grab恐被擄，驚覺方向不對跳車逃生。

【網召的士 / 詐騙園區 / 越南】近年來，被賣豬仔到緬甸詐騙園區的事件時有發生，到東南亞旅遊時，提高驚覺十分必要！

有港女在Threads發警世文，分享其早前於越南富國島搭車的經歷，行車過程中她猛然發現行駛方向與原定路線相反，恐被綁架便跳車逃生。她提醒網民在外搭車是亦不可掉以輕心。

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越南召車｜行車方向相反

樓主以「警世 喺富國島差啲畀人車咗去KK園」發文，指其去年年底於越南富國島遊玩時，晚餐後用應用程式Grab召車回酒店，她形容司機「望落好正路，自己衰上車嗰陣落緊大雨」，遂上車後沒有特意看手機地圖，亦未有任何提防意識，怎料「完全唔知個司機行緊反方向」。

據圖片可見，車輛的移動方向與原定前往樓主酒店的方向完全相反，且已經行駛一段距離。

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越南召車｜樓主見機落車逃跑

直到司機將車開進疑單行道的「好古怪嘅小路」，被逆向車輛司機擋住去路，他下車與該司機爭論，而樓主「嗰下先發覺唔對路」，便果斷選擇落車逃跑，可以隔了些許時間才網召了另一輛車回酒店。她提醒道「以後搭車真係要提高警覺性，保持機動性」。

▲ 此事引起網民熱議，有人認為司機可能並非園區人士，而是故意繞路。（網上圖片）

越南召車｜網民：真係好危險！

此事引起網民熱議，有人認為司機可能並非園區人士，而是故意繞路，「應該唔關kk園事，但可能想扮行錯路收多啲錢」、「似係想兜路多啲」，有人解釋稱該召車軟件「見唔同咗路線，會問你有無事發生」，惟樓主表示並未受到相關提醒。

更多網民則是提樓主捏把汗，亦認為外遊確實應提高警惕，「真係一上車要mon實google map」、「越南泰國嗰啲真係好危險」、「保持機動性！唔好坐低」、「幾年前曾經喺越南都有類似嘅事件發生，就係個司機行咗唔知去邊，跟住我哋嗱嗱聲同個司機理論」。

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