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大S徐熙媛去世︱傳由汪小菲付錢包機送大S骨灰返台灣　小S罕動怒發聲明：人在做天在看

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

小S發聲明怒轟有人講大話。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣 / 汪小菲 /  張蘭】大S徐熙媛與家人到日本旅遊時，因流感併發肺炎，不幸病逝，終年48歲。大S遺體在日本火化，她的骨灰於昨日（2月5日）在具俊曄親自護送下，搭乘Vista Jet私人包機返台灣。

可是網上卻一段影片指，因為不想大S骨灰如「貨物」般運回台灣，因此汪小菲提出包機並由他出資，而汪小菲的媽媽張蘭對該片按讚邀功。

對此，小S徐熙娣不容忍，發聲明怒批一切盡是謊言，寫道：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為甚麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

大S徐熙媛去世︱當年與大S首次齊旅行地點現成永別之地　具俊曄不在乎遺產：餘生該如何過

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