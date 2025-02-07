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教評專欄｜李家超到訪蒙小年宵檔　學生親製如意結送居民傳祝福

升學教育

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

李家超到訪蒙小年宵檔，學生親製如意結送居民傳祝福。

為響應特區政府推動的「熊貓經濟」政策，中華基督教會蒙黃花沃紀念小學在星愉願景的支持下，參與屯門天后廟的年宵活動。選用的熊貓主題產品，源於全校學生的投票決定，既展現了年輕一代的創意與熱情，也體現了對特區政府熊貓經濟政策的積極響應。  

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教評專欄｜以如意結傳遞文化與祝福  

是次活動特別之處在於全校學生和家長攜手合作，親手製作超過一千個手工如意結，在年宵攤位派送給社區居民，傳遞祝福與正能量。

如意結作為傳統的中國飾品，寓意圓滿與吉祥，在活動中不僅成為傳遞祝福的媒介，更象徵著社區中的合作與關愛。五年級的謝銥莛同學解釋：「如意結就像我們的社區，一圈接一圈地緊密相連，每個人都應該為建設社區出一分力，讓我們的家園更加美好。」蒙黃花沃紀念小學家教會主席黎女士說，在帶領是次如意結製作活動中，可以增強學生與家長的合作與交流，是一次珍貴的家庭回憶。  

在如意結派送的過程中，社區居民對這次活動表示高度讚賞。收到如意結的屯門街坊認為，這不僅是一份實實在在的祝福，更是一種文化的傳承與精神的延續。一位收到如意結的長者感動地說：「（如意結）好靚！（老人家收到）好開心！佢（蒙小學生）好乖！」

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教評專欄｜愛與幸福的傳遞  

鄭校長表示,「如意結寓意圓滿與吉祥，我們希望通過這次活動，讓愛與幸福在社區中傳遞。每一個手工如意結化作圓滿與吉祥的祝願，為收到的朋友送上新年的祝福。讓更多人感受到傳統文化的魅力，並喚起大家對社區建設的關注。」

這場活動不僅是一個年宵攤位，更是一個聯繫家庭、學校與社區的橋樑，為推廣傳統文化與社區精神注入了新的活力。祝願全港市民在新的一年，如意吉祥，幸福美滿！

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撰文 : 鄭家寶 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學校長

欄名 : 教評經脈

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