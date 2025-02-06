外遊注意｜港女遊越南坐Grab　司機1舉動驚覺唔對路跳車逃走【附3招救豬仔指南】

▲ 有港女分享在越南旅遊時叫車的驚險經歷。

【越南／富國島／Grab／旅遊】出門在外一定要提高警覺！有港女在網上分享到越南旅遊的驚險經歷，指自己在當地叫車，一開始並未多想，直到司機作出1個舉動才驚覺「唔對路」，立即決定跳車逃走。

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事主早前在社交平台Threads上以「警世喺富國島差啲比人車咗去KK園」發文，分享到越南富國島旅行叫車的經歷。她表示當時為晚上，她與旅伴吃完飯後透過應用程式「Grab」叫車返回酒店；由於「司機望落好正路」，加上路上正下著大雨，事主上車後「冇意識要提高警覺」，開車後並未留意手機定位，「冇望住個地圖」，導致一開始沒有發現「個司機行緊相反方向」。

叫車驚魂｜司機1舉動驚覺唔對路

直到之後司機「轉入一條好古怪嘅小路」，當時剛好「有架對頭車擋住左」，因此事主估計該路為單程路。對頭車司機見狀下車前來與事主的司機理論，她此時才終於發現車子行駛相反方向，

嗰下先發覺唔對路......然後我地果斷開門（好彩開到）落車逃走。

事主表示他們最終在逃走後「隔一陣」才叫另一輛車離開，將他們載回酒店，並提醒網民「以後搭車真係要提高警覺，保持機動性」。

她亦在帖文中附上當時的行車路線截圖，從圖片可見，汽車的行走方向明顯與酒店位置南轅北轍，所幸事主及時發現並離開。

▲ 事主貼出事發時的行車路線圖，可見行車方向與酒店完全相反。（圖片取自Threads）

叫車驚魂｜網民：可能想兜路

貼文發布後引起網民熱議，不少人表示如行車方向偏離路線，「Grab」應該會出現安全提示，「Grab冇提示你架車方向唔同咗？」、「照計Grab見唔同左路線，會問你有無事發生」，不過事主就回覆「No……」，透露自己當時並未收到任何提示。

另有網民指出事件有可能純屬誤會，該司機有機會是想透過假裝走錯路或兜路來收取額外車資，「應該唔關kk園事，但可能想扮行錯路收多啲錢」、「似係想兜路多啲！我地上次去幾次call車都試過，東南亞好多都咁！」有人就表示曾在越南會安經歷與事主類似的情況，「結果發現係Grab嘅地圖問題，同一個地址有兩個唔同嘅位置，又咁啱喺同一個城市入面，嗰次司機無做錯嘢。 」

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自救指南｜王星女友教科書式救援獲讚 反詐專家分析關鍵3步

雖然事主最終平安返回酒店，但東南亞地區的安全問題近年確實備受關注。早前內地演員王星（星星）被「賣豬仔」拐到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區，其女友嘉嘉迅速整理事發經過及資料在網上發文，並聯絡上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求協助，最終成功將王星救回，獲一眾網民激讚是「教科書式救援」。

內地從事多年反詐工作的專家陳先生（化名）接受媒體訪問，同樣認同「王星女友的求救行動堪稱教科書式」說法並不誇張，但亦指出王星得知自己被騙後的自救行為同樣重要，就此他整合3大關鍵，供大家參考。

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1.失聯後第一時間警報

事源：王星女友嘉嘉1月5日晚微博發文，公布了王星去泰國拍戲失聯的詳細過程。按照她的描述，王星在1月3日12點發出求救信號後失聯。發現男友失聯，嘉嘉立即聯絡了上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求幫助。

關鍵重點：陳先生表示，反詐工作中有「黃金72小時」的說法，案件發生後的72小時是黃金救援時間，錯過了這個時間，失聯人員會被運進了詐騙園區，再想營救便變得困難。王星女友嘉嘉得知男友失聯後，第一時間進行了報警，並向相關方進行求助，這是非常重要的第一步。此外，嘉嘉介紹營救過程時，曾提及已聯繫王星親弟弟，並於1月6日前往泰國進行求助，這點尤為重要，在發現男友失聯後，王星女友第一時間找到了王星家人，並一起前往泰國曼谷，向當地警方和大使館求助，可以大大加速尋找過程。

2.沿途定位線索匯總

事源：王星和女友嘉嘉溝通交流時，信息留下了1月3日由曼谷出發、一路向北到了緬甸妙瓦底附近的沿途定位及時間，這此對營救非常有幫助。

關鍵重點：被騙入園區一定不能慌，亦不要急於反抗，否則容易吃虧；其次應第一時間與家人取得聯繫，讓家人悄悄跟進、儘量隨時發定位，這點王星自救做得不錯。王星手機被沒收前一直和女友保持聯繫，留下了沿途定位，為營救提供了條件；除此之外，王星女友嘉嘉條理清晰地梳理了王星失聯的前因後果，並將相關線索進行匯總，還將定位信息按照時間順序標注到了地圖上，可以給警方收集沿途線索提供幫助。

3.上網發聲達到「眾人拾柴火焰高」效果

事源：在男友失聯之後，嘉嘉第一時間發佈了微博，並標籤了王星參演電視劇合作過的演員以及相關明星，在龔俊、舒淇、馬天宇、趙一博、胡連馨等明星和大V轉發之後，衝上了微博熱搜第一。

關鍵重點：有網友認為王星女友嘉嘉通過互聯網發聲，讓失聯事件成為當前熱點並引發各方關注，有助於本次營救；而陳先生亦認內嘉嘉第一時間能想到通過網絡擴大事件影響，促成多方合作參與行動，的確對事件的圓滿解決起到了關鍵作用，畢竟事情發生在國外，如果不能發動所有可以利用的資源進行營救，可能錯過了黃金營救時間，從效果而言亦確是「眾人拾柴火焰高」，順利完成了本次跨國營救任務。

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