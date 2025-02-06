星級家庭｜陳山聰一家三口拜年粉碎婚變傳聞　4歲仔戴勞力士估價高達70萬

▲ 陳山聰一家三口拜年粉碎婚變傳聞，4歲仔戴勞力士估價高達70萬。

48歲視帝陳山聰，近年家庭事業兩得意，自2019年與現任太太何麗萍（Apple）結婚，婚後育有一子Jaco（陳霆軒），一家三口生活美滿。早前陳山聰傳出婚變傳聞，正值農曆新年，他於社交平台上載與太太派利是給Jaco的片段，粉碎婚變傳聞外，有眼利網民更發現Jaco手上疑似戴著勞力士手錶。

陳山聰一家｜陳山聰兒子戴勞力士手錶拜年

日前，陳山聰於他為兒子開設的Instagram專頁上傳與太太一起派利是給兒子的片段，影片中，Jaco穿上粉色唐裝，說恭賀說話，手上戴著勞力士手錶拍照，格外精靈可愛。Jaco越大越像爸爸般靚仔，又有可愛活潑一面。Jaco又與唐詩詠合照，可見兩人關係友好。

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陳山聰一家｜兒子戴勞力士錶估值達$70萬

Jaco手上的勞力士手錶價格不菲，TOPick向錶行查詢獲回覆指，其手錶有機會是「Rolex 1985 6263 ‘Big Red’」，該錶款根據蘇富比拍賣行的估價為美金6萬至9萬元（約46萬至70萬港元）。

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