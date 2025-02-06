  • 19°C
香港時間：202526日 (四) 16:29

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S流感猝逝丨日本流感大爆發累計950萬人確診　醫生分享8大中西成藥「旅行藥箱」　

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S離世／徐熙媛／流感／平安藥包】48歲女星徐熙媛（大S）於日本因流感併發肺炎逝世，根據日本情報，截至1月26日，日本流感累計有952.3萬病例。究竟遊日時如何自保？香港臨床腫瘤科醫生兼註冊中醫蘇子謙便分享了出外旅行時，必備8大急救藥包，大家不妨參考！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜產後尿滲恐誘抑鬱風險？　醫生拆解成因+4大高風險人士

大S（徐熙媛）新年期間與家人到日本旅遊，卻因感染流感併發肺炎病逝。事件令不少即將赴日旅行的港人對當地流感疫情非常憂心。而據日本國立感染症研究所 1月31日公佈的數據顯示，自2024年9月2日至2025年1月26日為止，日本國內流感患者人數推算已達到約952.3萬人。

大S離世｜醫生推介8大旅行成藥清單

香港臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙於Facebook以「我常帶的旅行藥物」為題發文，指很多時候感冒或身體不適，偏偏會在旅行時發生。由於人在外地旅行時，無論去哪裡，尋找醫生可能比較麻煩，他因此整理出8大旅行成藥清單，供大家參考。

點擊圖片放大
+7
+6

4款西藥平安藥包

蘇子謙指去旅行除了有機會染流感外，亦有機會食錯東西，因此在西藥方面，他建議不妨可帶以下藥物:

1. 退燒止痛藥

例如一些能退燒和止痛的藥物 例如Panadol. 又或者可以帶一些退高燒藥 亦即係消炎止痛藥(NSAID 類別)，對因感冒引起的發燒或頭痛非常有幫助。

2. 抗組織胺類藥物

這類藥物能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等，也可用於食物過敏引起的不適。

3. 止瀉止嘔藥

出外旅行食錯嘢 ，萬一發生食物中毒，這類藥物能有效緩解症狀，例如腹瀉或嘔吐。

4. 電解質粉

如果出現腹瀉或嘔吐，導致無法進食，可以用電解質粉補充身體所需的水分和礦物質。

中藥平安藥包

西藥之外，蘇子謙亦分享了中成藥的平安藥包，主要用以治療風寒感冒、喉嚨劇痛及腸胃炎等症狀。

1. 葛根湯

葛根湯適合治療風寒感冒，症狀包括怕冷、頸部僵硬、疲倦、背痛等。它的效果顯著，通常服用一至兩包即可有效改善症狀。但需注意，若喉嚨非常痛時，葛根湯並不適合，因為其中的麻黃和薑可能加劇喉嚨的不適。

2. 銀翹散

銀翹散適合治療風熱感冒，症狀包括發燒、喉嚨劇痛（如刀割般的疼痛）、身體發熱等。銀翹散對這類症狀效果良好。

3. 藿香正氣散

適合因腸胃炎或食物中毒引起的感冒症狀，例如腹瀉、腹痛、嘔吐等。如果感冒伴隨腸胃不適，服用藿香正氣散通常能迅速緩解。

4. 止嗽散

若感冒後出現喉嚨痕癢或輕微喉痛，而且伴隨乾咳或喉嚨不適，可以使用止嗽散。這種中藥具有止咳潤喉的作用，對於咳嗽較輕的情況有良好的舒緩效果，適合隨身攜帶以備不時之需。

蘇子謙又指感冒出現時，一旦有喉嚨痛或咳嗽，建議避免進食冰冷食物或飲料，例如雪糕或冷飲，而且醒大眾，攜帶藥物時要注意各地的入境規定，提前查明相關規矩。以上建議僅適用於輕症的應對方法。若症狀嚴重，應立即返港求醫或在當地尋求合適的醫生診治。

文章已獲「中西醫說－ 蘇子謙」授權轉載。

同場加映: 8大高危人士容易感染流感

若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 日本 感冒 流感

最高瀏覽

鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S離世丨大S遺言叮囑「必做3件事」　小S最新回應後事安排
大S離世丨大S遺言叮囑「必做3件事」　小S最新回應後事安排
徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘