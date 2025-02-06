大S流感猝逝丨日本流感大爆發累計950萬人確診　醫生分享8大中西成藥「旅行藥箱」　

【大S離世／徐熙媛／流感／平安藥包】48歲女星徐熙媛（大S）於日本因流感併發肺炎逝世，根據日本情報，截至1月26日，日本流感累計有952.3萬病例。究竟遊日時如何自保？香港臨床腫瘤科醫生兼註冊中醫蘇子謙便分享了出外旅行時，必備8大急救藥包，大家不妨參考！

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大S（徐熙媛）新年期間與家人到日本旅遊，卻因感染流感併發肺炎病逝。事件令不少即將赴日旅行的港人對當地流感疫情非常憂心。而據日本國立感染症研究所 1月31日公佈的數據顯示，自2024年9月2日至2025年1月26日為止，日本國內流感患者人數推算已達到約952.3萬人。

大S離世｜醫生推介8大旅行成藥清單

香港臨床腫瘤科專科醫生蘇子謙於Facebook以「我常帶的旅行藥物」為題發文，指很多時候感冒或身體不適，偏偏會在旅行時發生。由於人在外地旅行時，無論去哪裡，尋找醫生可能比較麻煩，他因此整理出8大旅行成藥清單，供大家參考。

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4款西藥平安藥包

蘇子謙指去旅行除了有機會染流感外，亦有機會食錯東西，因此在西藥方面，他建議不妨可帶以下藥物:

1. 退燒止痛藥

例如一些能退燒和止痛的藥物 例如Panadol. 又或者可以帶一些退高燒藥 亦即係消炎止痛藥(NSAID 類別)，對因感冒引起的發燒或頭痛非常有幫助。

2. 抗組織胺類藥物

這類藥物能緩解因過敏或感冒引起的症狀，例如流鼻涕、鼻塞或皮膚癢等，也可用於食物過敏引起的不適。

3. 止瀉止嘔藥

出外旅行食錯嘢 ，萬一發生食物中毒，這類藥物能有效緩解症狀，例如腹瀉或嘔吐。

4. 電解質粉

如果出現腹瀉或嘔吐，導致無法進食，可以用電解質粉補充身體所需的水分和礦物質。

中藥平安藥包

西藥之外，蘇子謙亦分享了中成藥的平安藥包，主要用以治療風寒感冒、喉嚨劇痛及腸胃炎等症狀。

1. 葛根湯

葛根湯適合治療風寒感冒，症狀包括怕冷、頸部僵硬、疲倦、背痛等。它的效果顯著，通常服用一至兩包即可有效改善症狀。但需注意，若喉嚨非常痛時，葛根湯並不適合，因為其中的麻黃和薑可能加劇喉嚨的不適。

2. 銀翹散

銀翹散適合治療風熱感冒，症狀包括發燒、喉嚨劇痛（如刀割般的疼痛）、身體發熱等。銀翹散對這類症狀效果良好。

3. 藿香正氣散

適合因腸胃炎或食物中毒引起的感冒症狀，例如腹瀉、腹痛、嘔吐等。如果感冒伴隨腸胃不適，服用藿香正氣散通常能迅速緩解。

4. 止嗽散

若感冒後出現喉嚨痕癢或輕微喉痛，而且伴隨乾咳或喉嚨不適，可以使用止嗽散。這種中藥具有止咳潤喉的作用，對於咳嗽較輕的情況有良好的舒緩效果，適合隨身攜帶以備不時之需。

蘇子謙又指感冒出現時，一旦有喉嚨痛或咳嗽，建議避免進食冰冷食物或飲料，例如雪糕或冷飲，而且醒大眾，攜帶藥物時要注意各地的入境規定，提前查明相關規矩。以上建議僅適用於輕症的應對方法。若症狀嚴重，應立即返港求醫或在當地尋求合適的醫生診治。

文章已獲「中西醫說－ 蘇子謙」授權轉載。

若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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