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飲食情報｜日本品牌YOUR MEAL首登香港網店　健康麵包+咖啡減肥福音

休閒消費

發布時間： 46 分鐘前

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YOUR BREAD 高蛋白十勝奶油麵包 （12個入）/ $220

於2016年11月成立的日本品牌YOUR MEAL，專注為塑造理想體型、減肥及減脂人士提供營養餐飲，今年首度登陸香港，於YAICHI 谷日百貨獨家開設線上官方店。

現時已於香港上架兩大皇牌暢銷商品：EXIT COFFEE 高蛋白纖維咖啡及YOUR BREAD 高蛋白十勝奶油麵包」，下單後空運到港，100%運費回贈送達家門。

EXIT COFFEE 高蛋白纖維咖啡 （200g）/ $205

YOUR BREAD 開賣之初即登上日本樂天麵包部門實時銷量No.1 ，再於2024年9月獲日本連鎖藥妝店協會頒發「食與健康大賞 2024 白金賞」， 並獲多間日本媒體推介。一份 YOUR BREAD 包含 16g 蛋白質，是雞蛋和普通方包的兩倍，飽含 200% 高蛋白。麵包選用北海道十勝奶油及意大利北部傳統酵母種製作，鬆軟美味又能簡單常溫保存，一份就能補充一餐所需蛋白質。

而EXIT COFFEE 在 Qoo10 （由 eBay Japan 開設的網購平台）獲得食品類別銷量No.1。一份包含 7g 蛋白質，日飲3杯等同進食3個雞蛋，可補充高達40%成年人蛋白質需求。

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