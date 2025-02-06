烏冬推薦︱吃烏冬高鈉易水腫增患胃癌風險　營養師比拼16款烏冬營養價值 推薦7款低鈉烏冬

▲ 吃烏冬高鈉易水腫增患胃癌風險 營養師比拼16款烏冬營養價值 推薦7款低鈉烏冬

【烏冬／鈉含量／低鈉／卡路里／烏冬推薦】吃烏冬要注意鈉含量！「greenutss」營養師團隊檢視市面上16款烏冬，列出營養分析，其中有7款屬於低鈉之選，推薦給大家！

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高鈉食品易致水腫增胃癌風險

「greenutss」營養師提醒，進食過多高鈉食品易致水腫，同時進食過多鹽和鹽醃的食物，更有機會增加罹患胃癌的風險。因此，市民在購買烏冬時，最重要看清楚鈉含量。

16款烏冬營養比拼

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7款低鈉烏冬推薦名單

島田屋 稻庭零鹽烏冬

壽桃牌 烏冬

都一 日式烏冬麵

日清 北海道小麥粉烏冬

安田 日本讚岐烏冬

皇室 讚岐烏冬

皇室 北海道特級手打烏冬

超力 無鹽稻庭烏冬

「greenutss」營養師特別推薦超力的無鹽烏冬，在惠康超市就能買到。

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內容獲「greenutss」授權轉載。

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