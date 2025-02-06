TOPick會員有獎｜送你荷花BB展2025門票(80份)(每份2張)

全港最大型荷花BB展 爸媽場內必搶免費禮品 一次過掃盡孕婦嬰兒用品 小小醫學室、BB爬行比賽、新手爸媽實習課、升學教育日



爸媽掃貨必到嘅BB展又嚟啦！由荷花集團主辦的大型BB展 -「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」於2月14至16日一連3日於香港會議展覽中心Hall 3隆重舉行。場內集合超過500個攤位，齊集BB及孕婦必買用品，包括嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至1折，更有大量免費實用禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物 (攤位ZA23)。

場內豐富活動

親子界最HIT 活動 - 荷花BB爬行比賽

展內舉行最受家長歡迎的「荷花BB爬行比賽」！比賽於2月14-16日舉行，每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。今年大會以動物農莊派對為主題，所有參賽BB只要身穿可愛動物裝扮，就可得到小禮物一份。另外，現場更設爬行比賽拍照區，所有完成比賽的BB 可到「動物運動會場景」，體驗免費專業拍照，更即場可免費獲得4R照片乙張。

小小醫學室 - 體驗牙醫、護士工作

今年更會舉行大受歡迎兒童工作坊-「小小醫學室」！由專業導師教授牙醫、護士及法證科學的基本知識和技巧，設有專業的道具，讓小朋友體驗醫學職業的日常工作，增加對醫學的認知概念，同時認識健康及科學的日常知識，完成後更可穿上小制服打咭！

報名詳情

荷花教育學院 – 爸媽必上湊B、急救實習課

為了提供多元化的育兒資訊給各位爸媽，荷花再次舉辦大受家長歡迎的「一人一B實習課」，邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。由餵奶掃風、沖涼著衫，到幼兒意外處理、CPR急救、哽塞急救，都以深入淺出嘅方式，讓家長即場實習；今年更加開幼兒常見疾病及意外護理實習班主題！



報名詳情

最新龍校、直資及海外教育資訊 - 「孩子升學教育日」

今年新增荷花「孩子升學教育日」 邀請多個校長及專家，講解現時升學教育的資訊，包括一條龍學校特色、直資學校優勢及面試攻略、孩子學習外語攻略、PNK1 名校入學資訊、孩子海外升學路向指南。完成活動後更可獲取逾 $700 豐富禮品包，活動免費報名

場內著數逐個捉

BB 展除了又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品，而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下必Check著數。

博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到U01攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：YouthEver 亮白飲 或Cetaphil 嬰兒潤膚乳液50ml或 Cetaphil 嬰兒溫和潔膚及洗髮露59ml或 得果定潤喉硬糖 (8粒) 或 Urbios優益生益生菌 (7包) 或 李錦記頭道原釀減鹽頭抽 35ml或 Virjoy Luxury 迷你濕厠紙 或 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：U01

博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A02/A11/U02攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：Bamboo 3Dknit™ 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up 隨變嬰幼兒餐椅、Auto One 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、Coolbe 坐墊式揹帶、b&h-Hera B 醫院級電動雙摩打奶泵、Infantino 甜睡折疊嬰兒睡籃、美的手提式蒸氣掛燙機、Cetaphil 透亮抗敏潔面乳及爽膚水套裝等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

換領攤位：U04

博覽購物優惠券 送家居濕紙巾、潤喉糖、潔面巾

凡購買大會博覽購物優惠券，即送萬潔靈家居消毒濕紙巾樽裝 或 好幸福特濃薑萡 (暖胃止嘔) 或 得果定免疫防護喉糖 或 Virjoy極致綿柔亮膚潔面巾 (10片裝) 其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

換領攤位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領現場：於售票處或大會詢問處購買時換領

Fambam Whatsapp媽媽Group 送 丹麥BIBS COLOUR圓形乳膠玩咀

只要憑BB展購物優惠券，再加入Fambam Whatsapp社群及其中的媽媽Group，即可獲丹麥BIBS COLOUR圓形乳膠玩咀一個，每日限量150個，數量有限，送完即止，換完將發送其他禮品。

預先加入

換領攤位：U01



參加升學教育日講座 即獲逾$700 豐富禮品

免費登記參加升學教育日講座，完成活動後可獲取逾 $700 豐富實用禮品福袋！講座包括一條龍學校特色、直資學校優勢及面試攻略、孩子學習外語攻略、PNK1 名校入學資訊、孩子海外升學路向指南。登記表格

換領位置：大舞台

荷花網禮遇x HUGGIES BB會 一次過換領多重禮品 Huggies尿片濕紙巾夠實用！

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG及Wechat，即可獲贈：Nuk 奶瓶蔬果清洗液旅行裝60ml、Cetaphil益生元鎖水潔膚乳29ml、快潔All-in-1洗衣珠袋裝10MLx3粒、尚護健甜橙即效止痕貼4片裝及日本西海健腸乳酸菌魚肝油軟糖(3粒裝)等豐富禮品。每日禮品隨機發送。同時加入HUGGIES Natural天然透氣紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！ Huggies BB會預先登記

每日禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：U05-07

Maxi Cosi 汽車座椅完成小遊戲 送限量幼兒感知玩具

只要親臨Maxi Cosi攤位，於8秒內完成Maxi Cosi Slide Tech 小挑戰，即送得意幼兒感知玩具一份，每日限量發送，送完即止。換完將發送以禮品取代。

換領攤位：A02

AMG媽媽大聯盟入會迎新禮物 送實用BB好物吸汗巾、換片膏及修護膏

填寫入會登記表格及提交相關證明文件。成功登記後親臨AMG媽媽大聯盟A03攤位，即可換領迎新禮物乙份。禮品包括：雅培熊仔型格Tote Bag、保保雲吸汗巾、Mustela換片膏及修護膏、醫之選補血配方（鐵質+維他命C）、Nature Love Mere嬰兒洗衣液、B&H SAUBER銀離子殺菌除臭收納袋及神秘禮物券等，總值$484。禮品數量有限，額滿即止！換領攤位：A03

「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品 – 竹纖維棉寶寶包巾

準媽媽或寶寶未滿48個月的媽媽，只要網上登記成為《雀巢媽媽會》會員，預先完成「1+1全護寶寶遊戲」，即可到 A05 攤位拎走「竹纖維棉寶寶包巾」及合作伙伴育兒禮包。數量有限，送完即止。

換領攤位：A05^必須提供有效懷孕證明以作核實。每名會員只限一次。

HiPP 喜寶送有機米糊、果蓉禮物包 - 最啱為食BB

於1月23至2月12日期間完成網上預先登記，即可於HiPP喜寶BB展攤位換領豐富孕媽媽或寶寶有機禮物包，當中可選喜寶有機果蓉唧唧裝 +喜寶盆栽 或 喜寶BB枕頭，同時加送喜寶環保袋、喜寶有機米糊試食裝及喜寶ESHOP 電子優惠劵。數量有限，先到先得！

換領攤位：A06

荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇 搶手牛牛禮品

FRISO® Club新會員親臨荷蘭美素佳兒®️攤位有機會獲得「FRISO® Club 會員迎新賞」：

孕媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得柔軟舒適牛牛被​2) 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得立體牛牛兩用袋​3) 其他合作夥伴精彩禮遇 ​預先登記: friso.events/EugeneRegPR​ ，禮品數量有限，送完即止。換領攤位：A07

美贊臣媽媽會入會禮遇 – 多感官學前爬行墊

現場憑懷孕/出生證明成功登記加入《美贊臣會》，並親臨現場即可獲贈限量迎新禮品包 1套，包括美贊臣多感官學前爬行墊、美贊臣環保袋、舒特膚嬰兒護理試用裝及Merries First Premium 紙尿片試用裝S碼。數量有限，送完即止。

換領攤位：A08, P01, P20

牛欄媽媽會 送高質幼兒學習玩具

懷孕至育有12個月寶寶媽媽會員即獲得<牛欄牌x Hape 吸盤泡泡樂>一份；而育有13個月至36個月寶寶的媽媽會員即獲得<雙語識字卡>一份， 數量名額有限，送完即止。

優先登記

換領攤位：A10

Oxford Path 牛津寶寶限定禮品包 價值$500早教字母海報及教材

登記資料即獲Oxford Path禮品包（價值$500），入面有專為幼兒設計嘅專業教具及讀物

包括：

- Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）

- 牛津寶寶顏色或字母海報乙張（隨機）

- 英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本

- 紫金堂月子水換領券 (價值$105)^

- Cheecumoka濕紙巾蓋 (只限首300名登記)

- Cryolife嬰兒剪刀 (只限首300名登記)

預先登記

換領攤位：L01-03, L24-26

D Mind & the Prince 完成體驗 送特大親子遊戲墊

現場完成「D Mind & the Prince 幼兒英語教學系統體驗」，即送「嬰幼兒成長福袋」（價值$380）。每日首30位可升級獲得特大親子遊戲墊一張。（價值$580）換領攤位：Q01-02, Q25-26

Ajishoya 阿滋蔬Like FB/IG 送罐裝BB營養米糊

於會埸Like Ajishoya Fb或 IG，即送阿滋蔬BB baby rice cereal營養米糊一罐，每日限量，送完即止。

換領攤位：K13

Pampers BB會 送實用全新港版紙尿片

登記Pampers BB會後，於攤位打開Pampers WhatsApp對話即可免費領取全新港版Ichiban或奢寵舒適 (紙尿片/拉拉褲) 試用裝乙包。

換領攤位：S01, S18

BLUSH INNER登記 送可愛4層紗熊仔多用途紗巾

憑購物優惠券到攤位完成登記，即可免費換領Blush Inner 熊仔紗巾連口水肩一件 (價值$59)，熊仔圖案紗巾 (4層紗)，特式設計同時可變成口水肩，一物兩用！換領攤位：C10

寶寶百味及植物百味 送寶寶超like即食米米餸

加入Whatsapp群組及追蹤植物百味IG專頁，即可免費獲得植物百味試飲裝 (1套2包) ，同時追蹤寶寶百味小紅書官方賬號，更額外送出寶寶百味即食米米餸 1包

換領攤位：E18-19

NUK - 送清潔BB小法寶 - 濕紙巾

憑NUK購物優惠券即場Like & share NUK Facebook即可獲贈濕紙巾10片裝1包，適合抹寶寶手仔、面仔及Pat Pat 。產品不含酒精及香精，純水成分無刺激性，特別適合寶寶幼嫩肌膚。

換領攤位：J01-02, J17-18

Kiddylicious 送嬰幼兒健康零食

追蹤及讚好Kiddylicious IG或FB專頁，即送Kiddylicious 嬰幼兒健康零食試食裝乙份(款式隨機) *數量有限，送完即止 。

換領攤位：C14-16

「迪士尼美語世界」- 送得意米奇口水巾

只需現場填妥資料，即送「迪士尼美語世界」「Mickey & Friends口水巾」乙份。禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：A04

b&h送嬰兒柔濕巾

憑購物優惠券到展位，follow b&h fB & IG 及同意訂閱b&h Whatsapp，即送歐洲入口b&h加厚特大嬰兒柔濕巾 20片裝。

換領攤位：H08-09, H18-19

Curios 網上登記 送嬰兒視覺卡/身高尺

預先網上登記後可到攤位免費獲取一份 Curios嬰兒黑白+彩色卡視覺卡或Curios®兒童太空身高尺。

換領攤位：ZA07-08





博覽資料

地點： 香港灣仔會議展覽中心Hall 3 展覽廳 日期： 2025年2月14至16日 時間： 2月14 至15日 (10:00am –8:00pm) 2月16日(10:00am – 7:00pm) 門票： 成人 $30 / 小童 $20 售票地點： 荷花親子網電子門票 HK01、Alipay、支付寶及現場售票 展覽網址： https://www.eugenebaby.com/bbexpo 門票限時優惠！ 於2月1日至9日期間購買電子門票即享8折限時優惠！





TOPick 新聞 送出「荷花BB展2025門票(80份)(每份2張)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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