TOPick會員有獎｜送你荷花BB展2025門票(80份)(每份2張)
發布時間： 2025/02/06 18:10
最後更新： 2025/02/06 18:10
全港最大型荷花BB展 爸媽場內必搶免費禮品 一次過掃盡孕婦嬰兒用品 小小醫學室、BB爬行比賽、新手爸媽實習課、升學教育日
爸媽掃貨必到嘅BB展又嚟啦！由荷花集團主辦的大型BB展 -「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」於2月14至16日一連3日於香港會議展覽中心Hall 3隆重舉行。場內集合超過500個攤位，齊集BB及孕婦必買用品，包括嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至1折，更有大量免費實用禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物 (攤位ZA23)。
場內豐富活動
親子界最HIT 活動 - 荷花BB爬行比賽
展內舉行最受家長歡迎的「荷花BB爬行比賽」！比賽於2月14-16日舉行，每節小組最快完成賽事將獲冠亞季軍，而所有參加BB亦可獲證書及豐富禮品。今年大會以動物農莊派對為主題，所有參賽BB只要身穿可愛動物裝扮，就可得到小禮物一份。另外，現場更設爬行比賽拍照區，所有完成比賽的BB 可到「動物運動會場景」，體驗免費專業拍照，更即場可免費獲得4R照片乙張。
小小醫學室 - 體驗牙醫、護士工作
今年更會舉行大受歡迎兒童工作坊-「小小醫學室」！由專業導師教授牙醫、護士及法證科學的基本知識和技巧，設有專業的道具，讓小朋友體驗醫學職業的日常工作，增加對醫學的認知概念，同時認識健康及科學的日常知識，完成後更可穿上小制服打咭！
報名詳情
荷花教育學院 – 爸媽必上湊B、急救實習課
為了提供多元化的育兒資訊給各位爸媽，荷花再次舉辦大受家長歡迎的「一人一B實習課」，邀請專家以一人一道具BB，家長可即場邊學邊做，掌握育兒技巧及應用。由餵奶掃風、沖涼著衫，到幼兒意外處理、CPR急救、哽塞急救，都以深入淺出嘅方式，讓家長即場實習；今年更加開幼兒常見疾病及意外護理實習班主題！
報名詳情
最新龍校、直資及海外教育資訊 - 「孩子升學教育日」
今年新增荷花「孩子升學教育日」 邀請多個校長及專家，講解現時升學教育的資訊，包括一條龍學校特色、直資學校優勢及面試攻略、孩子學習外語攻略、PNK1 名校入學資訊、孩子海外升學路向指南。完成活動後更可獲取逾 $700 豐富禮品包，活動免費報名
場內著數逐個捉
BB 展除了又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品，而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下必Check著數。
博覽「入場獎賞」- 憑門票即可換領！
所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到U01攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：YouthEver 亮白飲 或Cetaphil 嬰兒潤膚乳液50ml或 Cetaphil 嬰兒溫和潔膚及洗髮露59ml或 得果定潤喉硬糖 (8粒) 或 Urbios優益生益生菌 (7包) 或 李錦記頭道原釀減鹽頭抽 35ml或 Virjoy Luxury 迷你濕厠紙 或 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。
換領攤位：U01
博覽「消費大獎賞」- 掃完貨記得不可錯過！
參觀人士只須於BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A02/A11/U02攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：Bamboo 3Dknit™ 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up 隨變嬰幼兒餐椅、Auto One 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、Coolbe 坐墊式揹帶、b&h-Hera B 醫院級電動雙摩打奶泵、Infantino 甜睡折疊嬰兒睡籃、美的手提式蒸氣掛燙機、Cetaphil 透亮抗敏潔面乳及爽膚水套裝等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。
換領攤位：U04
博覽購物優惠券 送家居濕紙巾、潤喉糖、潔面巾
凡購買大會博覽購物優惠券，即送萬潔靈家居消毒濕紙巾樽裝 或 好幸福特濃薑萡 (暖胃止嘔) 或 得果定免疫防護喉糖 或 Virjoy極致綿柔亮膚潔面巾 (10片裝) 其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。
換領攤位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領現場：於售票處或大會詢問處購買時換領
Fambam Whatsapp媽媽Group 送 丹麥BIBS COLOUR圓形乳膠玩咀
只要憑BB展購物優惠券，再加入Fambam Whatsapp社群及其中的媽媽Group，即可獲丹麥BIBS COLOUR圓形乳膠玩咀一個，每日限量150個，數量有限，送完即止，換完將發送其他禮品。
換領攤位：U01
參加升學教育日講座 即獲逾$700 豐富禮品
免費登記參加升學教育日講座，完成活動後可獲取逾 $700 豐富實用禮品福袋！講座包括一條龍學校特色、直資學校優勢及面試攻略、孩子學習外語攻略、PNK1 名校入學資訊、孩子海外升學路向指南。登記表格
換領位置：大舞台
荷花網禮遇x HUGGIES BB會 一次過換領多重禮品 Huggies尿片濕紙巾夠實用！
憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG及Wechat，即可獲贈：Nuk 奶瓶蔬果清洗液旅行裝60ml、Cetaphil益生元鎖水潔膚乳29ml、快潔All-in-1洗衣珠袋裝10MLx3粒、尚護健甜橙即效止痕貼4片裝及日本西海健腸乳酸菌魚肝油軟糖(3粒裝)等豐富禮品。每日禮品隨機發送。同時加入HUGGIES Natural天然透氣紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！ Huggies BB會預先登記
每日禮品數量有限，送完即止。
換領攤位：U05-07
Maxi Cosi 汽車座椅完成小遊戲 送限量幼兒感知玩具
只要親臨Maxi Cosi攤位，於8秒內完成Maxi Cosi Slide Tech 小挑戰，即送得意幼兒感知玩具一份，每日限量發送，送完即止。換完將發送以禮品取代。
換領攤位：A02
AMG媽媽大聯盟入會迎新禮物 送實用BB好物吸汗巾、換片膏及修護膏
填寫入會登記表格及提交相關證明文件。成功登記後親臨AMG媽媽大聯盟A03攤位，即可換領迎新禮物乙份。禮品包括：雅培熊仔型格Tote Bag、保保雲吸汗巾、Mustela換片膏及修護膏、醫之選補血配方（鐵質+維他命C）、Nature Love Mere嬰兒洗衣液、B&H SAUBER銀離子殺菌除臭收納袋及神秘禮物券等，總值$484。禮品數量有限，額滿即止！換領攤位：A03
「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品 – 竹纖維棉寶寶包巾
準媽媽或寶寶未滿48個月的媽媽，只要網上登記成為《雀巢媽媽會》會員，預先完成「1+1全護寶寶遊戲」，即可到 A05 攤位拎走「竹纖維棉寶寶包巾」及合作伙伴育兒禮包。數量有限，送完即止。
換領攤位：A05^必須提供有效懷孕證明以作核實。每名會員只限一次。
HiPP 喜寶送有機米糊、果蓉禮物包 - 最啱為食BB
於1月23至2月12日期間完成網上預先登記，即可於HiPP喜寶BB展攤位換領豐富孕媽媽或寶寶有機禮物包，當中可選喜寶有機果蓉唧唧裝 +喜寶盆栽 或 喜寶BB枕頭，同時加送喜寶環保袋、喜寶有機米糊試食裝及喜寶ESHOP 電子優惠劵。數量有限，先到先得！
換領攤位：A06
荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇 搶手牛牛禮品
FRISO® Club新會員親臨荷蘭美素佳兒®️攤位有機會獲得「FRISO® Club 會員迎新賞」：
孕媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得柔軟舒適牛牛被2) 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得立體牛牛兩用袋3) 其他合作夥伴精彩禮遇 預先登記: friso.events/EugeneRegPR ，禮品數量有限，送完即止。換領攤位：A07
美贊臣媽媽會入會禮遇 – 多感官學前爬行墊
現場憑懷孕/出生證明成功登記加入《美贊臣會》，並親臨現場即可獲贈限量迎新禮品包 1套，包括美贊臣多感官學前爬行墊、美贊臣環保袋、舒特膚嬰兒護理試用裝及Merries First Premium 紙尿片試用裝S碼。數量有限，送完即止。
換領攤位：A08, P01, P20
牛欄媽媽會 送高質幼兒學習玩具
懷孕至育有12個月寶寶媽媽會員即獲得<牛欄牌x Hape 吸盤泡泡樂>一份；而育有13個月至36個月寶寶的媽媽會員即獲得<雙語識字卡>一份， 數量名額有限，送完即止。
換領攤位：A10
Oxford Path 牛津寶寶限定禮品包 價值$500早教字母海報及教材
登記資料即獲Oxford Path禮品包（價值$500），入面有專為幼兒設計嘅專業教具及讀物
包括：
- Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）
- 牛津寶寶顏色或字母海報乙張（隨機）
- 英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本
- 紫金堂月子水換領券 (價值$105)^
- Cheecumoka濕紙巾蓋 (只限首300名登記)
- Cryolife嬰兒剪刀 (只限首300名登記)
換領攤位：L01-03, L24-26
D Mind & the Prince 完成體驗 送特大親子遊戲墊
現場完成「D Mind & the Prince 幼兒英語教學系統體驗」，即送「嬰幼兒成長福袋」（價值$380）。每日首30位可升級獲得特大親子遊戲墊一張。（價值$580）換領攤位：Q01-02, Q25-26
Ajishoya 阿滋蔬Like FB/IG 送罐裝BB營養米糊
於會埸Like Ajishoya Fb或 IG，即送阿滋蔬BB baby rice cereal營養米糊一罐，每日限量，送完即止。
換領攤位：K13
Pampers BB會 送實用全新港版紙尿片
登記Pampers BB會後，於攤位打開Pampers WhatsApp對話即可免費領取全新港版Ichiban或奢寵舒適 (紙尿片/拉拉褲) 試用裝乙包。
換領攤位：S01, S18
BLUSH INNER登記 送可愛4層紗熊仔多用途紗巾
憑購物優惠券到攤位完成登記，即可免費換領Blush Inner 熊仔紗巾連口水肩一件 (價值$59)，熊仔圖案紗巾 (4層紗)，特式設計同時可變成口水肩，一物兩用！換領攤位：C10
寶寶百味及植物百味 送寶寶超like即食米米餸
加入Whatsapp群組及追蹤植物百味IG專頁，即可免費獲得植物百味試飲裝 (1套2包) ，同時追蹤寶寶百味小紅書官方賬號，更額外送出寶寶百味即食米米餸 1包
換領攤位：E18-19
NUK - 送清潔BB小法寶 - 濕紙巾
憑NUK購物優惠券即場Like & share NUK Facebook即可獲贈濕紙巾10片裝1包，適合抹寶寶手仔、面仔及Pat Pat 。產品不含酒精及香精，純水成分無刺激性，特別適合寶寶幼嫩肌膚。
換領攤位：J01-02, J17-18
Kiddylicious 送嬰幼兒健康零食
追蹤及讚好Kiddylicious IG或FB專頁，即送Kiddylicious 嬰幼兒健康零食試食裝乙份(款式隨機) *數量有限，送完即止 。
換領攤位：C14-16
「迪士尼美語世界」- 送得意米奇口水巾
只需現場填妥資料，即送「迪士尼美語世界」「Mickey & Friends口水巾」乙份。禮品數量有限，送完即止。
換領攤位：A04
b&h送嬰兒柔濕巾
憑購物優惠券到展位，follow b&h fB & IG 及同意訂閱b&h Whatsapp，即送歐洲入口b&h加厚特大嬰兒柔濕巾 20片裝。
換領攤位：H08-09, H18-19
Curios 網上登記 送嬰兒視覺卡/身高尺
預先網上登記後可到攤位免費獲取一份 Curios嬰兒黑白+彩色卡視覺卡或Curios®兒童太空身高尺。
換領攤位：ZA07-08
博覽資料
|地點：
|香港灣仔會議展覽中心Hall 3 展覽廳
|日期：
|2025年2月14至16日
|時間：
|2月14 至15日 (10:00am –8:00pm)
|2月16日(10:00am – 7:00pm)
|門票：
|成人 $30 / 小童 $20
|售票地點：
|荷花親子網電子門票
|HK01、Alipay、支付寶及現場售票
|展覽網址：
|https://www.eugenebaby.com/bbexpo
|門票限時優惠！
|於2月1日至9日期間購買電子門票即享8折限時優惠！
TOPick 新聞 送出「荷花BB展2025門票(80份)(每份2張)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！
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- 按參加遊戲答問題
遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。
條款及細則：
- 截止日期：2月9日（星期日）（23：59）
- 公佈得獎：2月10日（星期一）
- 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
- 得獎人士獲發「TOPick得獎通知」電郵，得獎人士必須於展覽當日向合辦機構職員出示得獎電郵內的電子門票入場。
- 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
- 此活動新會員優先。
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- 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
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