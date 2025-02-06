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瀕臨生死｜人死前會看到甚麼？　科學家揭「臨終前後900秒」大腦閃現人生跑馬燈

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【瀕死／臨終／外國研究／死亡】死亡前後真的會出現「人生跑馬燈」？有外國研究日前首次捕捉到人類臨終前的大腦活動，證實大腦於死亡前後腦電波會出現極大變化，在死亡過程中的確有可能會出現「人生跑馬燈」。研究人員兼神經外科醫生Dr. Ajmal Zemmar認為，這種研究有助為未來醫學決策帶來新挑戰。

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綜合外媒及《School Of Medicine》報道，路易維爾大學教授兼神經外科醫生 Dr. Ajmal Zemmar 早前曾於《Frontiers》發布一項有關「瀕死人類大腦中神經元」的新研究，指一名87歲加拿大癲癇患者在接受腦電圖（EEG）監測時，突然出現心臟驟停離世，令腦電圖意外錄得該名患者死亡前後900秒的大腦活動，亦是科學界首次記錄到瀕死人類大腦活動。

根據該分析顯示，該名患者於心跳停止的前後30秒內，大腦中用於處理高階認知功能，例如集中注意力、做夢、冥想、記憶檢索、資訊處理和意識感知的腦電波「伽瑪頻率（gamma frequency）」激烈增加，而與記憶檢索相關的腦電波依舊活躍。Dr. Ajmal Zemmar推測大腦通過產生與記憶檢索有關的腦電振盪，在逝者臨終前最後一次回憶重要的人生事件，與過去曾有瀕死體驗個案的事件報告吻合。

瀕臨生死｜未來或將重新探討死亡定義

報道又表示，科學家對於這種現象有2種不同解釋，其中一種理論認為可能與大腦的生物機制相關，是由於缺氧環境促使神經元異常放電，導致腦電波活躍；另一類理論則認為是因為人體情緒記憶相關的「杏仁核」（amygdala）感受到死亡威脅時啟動，並釋放大量記憶。

Dr. Ajmal Zemmar表示，雖然目前研究尚未確認死前出現「人生跑馬燈」的確切成因，但卻確實證明這是一種真實存在的情況，而這種發現可引發科學及哲學上多個角度的探討，例如對於「如何定義死亡」，可能需要重新探討具體時間：「心臟停止跳動時，因為大腦仍在繼續運作。除了心電圖之外，我們是否還應該記錄腦電圖活動來宣告死亡？」、「我們死亡的具體時間是什麼時候？」這此探討亦可能影響器官捐贈的時間，為未來的醫學決策帶來新的挑戰。

瀕臨生死｜心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100% 

本港心臟科專科醫生王泰鴻醫生曾指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且越快越好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

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瀕臨生死｜臨終7大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

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資料來源：School Of MedicineFrontiers

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