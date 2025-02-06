工人姐姐｜外傭切梨漏俾1物　港女網絡公審被斥小氣

▲ 工人姐姐切梨漏俾1物，港女網絡公審被斥小氣，網民斥其無同理心。

有不少港人家庭會請工人姐姐幫忙做家務，雙方要與不同的文化背景及生活習慣同吃同住，需費時耐心磨合。

早前，有港女在Threads發帖公審其僱傭的工人姐姐，指責其切梨漏給1物，就連餐具亦擺放「有問題」。該帖在網上瘋傳，引來眾多網民熱議，反斥樓主「事多」、「小氣」。

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▲ 樓主不滿工人姐姐將叉子橫放在碗中間。（取自Threads）

外傭｜漏給叉子兼錯誤擺放

樓主表示，「叫工人姐姐切個梨」，豈料工人姐姐完成後用碗裝好遞給她時，詢問其是否唔要水果叉，樓主反問道「我話要叉，唔通我用手食？」。

隨後，工人姐姐拿來叉子並平放在碗中間，惟樓主再次不滿，她認為這樣擺放十分不妥，直言「擺隻叉仲要咁擺，你真係有叉用」，不知其是否因習俗或傳說不滿工人姐姐的擺放方式。

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外傭｜網民直斥樓主：真係零舍麻煩

此事引起眾多網民熱議，認為工人姐姐已做得不錯，直指樓主因此小事公審小題大做，批評她「麻煩」，「啲港女真係零舍麻煩」、「我真係會用手拿呢食」、「食生果唔用叉有幾出奇」、「冇人贊個梨切得好靚?」、「小小事嘈生曬，好憎呢種人」。

對於叉子的擺放方式，網民更是認為「莫名其妙」，「要跟嗰啲咩餐桌禮儀嚟擺？」、「咁擺有咩問題？」、「隻叉擺得好正常喎」、「唔啱心意未耐心教，有時可能因為文化差異，都唔怪得晒個工人，但開post係咩心態？明顯條女係心地唔好加好小氣」。

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