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寵物節｜八哥老虎狗也戴氧氣罩？　動保組織籲公眾罷買短鼻犬

社會

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

有動保組識人士裝扮成短鼻犬，戴上氧氣罩及攜帶氣氣樽籲公眾罷買。（朱永倫攝）

香港寵物節今（6日）開幕，亞洲善待動物組織率4名扮作八哥犬及老虎狗等短鼻犬的人士，戴上氧氣罩及攜帶氣氣樽，聚集在寵物節會場外，提醒準飼主注意短鼻犬的先天呼吸困難，並呼籲公眾不要從寵物店或繁殖場購買短鼻犬等「純種狗」，應以領養代替購買。

組織倡議人鄧國輝表示，扁面狗種先天呼吸有困難，是寵物繁殖產業為了迎合市場及牟利，刻意選擇性繁殖，利潤達數萬元。鄧指出，扁面狗一般患「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」，牠們呼吸道短、面部組織擁擠，即使是散步都容易氣喘、胃酸倒流，及容易中暑。

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鄧國輝提到，本港部分寵物店或私人繁殖場有售短鼻犬，而愛護動物協會等領養中心亦有相關品種，如公眾非常喜歡，可選擇領養。他形容相關問題已「返唔到轉頭」，唯有以領養代替購買，避免問題惡化。

他亦提到，部分歐洲國家已限制商業繁殖有關品種，如荷蘭禁止繁殖短鼻犬、挪威禁止繁殖老虎犬，建議香港亦立法，限制公認有先天呼吸缺陷犬種商業繁殖。

他呼籲公眾，特別是計劃養狗人士，不要因為迷信，認為「純種犬」就等於好，否則只會鼓勵繁殖有缺陷狗隻，亦會為飼主帶來心理及金錢負擔，形容是「成世受苦」。他又指，唐狗等混種犬因不是近親繁殖，身體會較健康；狗隻不論顏色品種，都值得被愛護。

記者：吳穎嵛

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