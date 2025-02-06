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鄔友正患病︱患肺炎堅拒留院令病情惡化　翁嘉穗丈夫面頰凹陷體重急降

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

鄔友正患肺炎堅拒留院，面頰凹陷體重急降。

【鄔友正 / 翁嘉穗 / 肺炎】1997年港姐冠軍翁嘉穗丈夫鄔友正，近年活躍於社交平台，不時發文講自己對事物的觀點。可是近日鄔友正卻上載臥病在床的照片，雙頰凹陷，甚為嚇人，並展示探熱結果，可見他發燒至39度！

因為現在是流感高峰期，所以網民看到這些照片都為他憂心。鄔友正發文指，原來這是他兩年半前患肺炎的照片。 他表示，當時疫情期間從香港往內地，沒有打肺炎針，加上過度運動，不幸患上肺炎。 

鄔友正指，當時一開始發燒只自己吃成藥，卻沒有去診所睇醫生，可是病情沒有好轉而且加劇，憶述稱：「吃了很多panadol，仍然有39度，開始感覺不妙，而且咳嗽很厲害，但仍然心存僥倖，沒有去看醫生！ 到了晚上，我實在很痛苦，又發高燒，又狂咳嗽，又不斷流鼻涕」。 

富商鄔友正︱鄔友正回昔日舊居真善美邨　自揭投資失利不氣餒：樂觀好緊要

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鄔友正患病︱體重急降10KG

後來，鄔友正聽助手的醫生丈夫建議，在深圳飛車到醫院看病，可是鄔友正當時仍未知情況嚴重稱：「當時我還不知道事態嚴重，堅持回酒店，叫醫生給我服食抗生素，不肯留醫！」

可是病情再度急轉直下，鄔友正在家庭醫生勸說下，終於再度往醫院吊抗生素及吃抗生素，結果7天內，體重由69KG急降至58.5KG，尚幸最後痊癒。

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