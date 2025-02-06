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北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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新界鄉議局今日舉辦新春團拜。(黃錦輝fb圖片)

鄉議局主席劉業強強調，會繼續帶領鄉議局支持北部都會區各項發展計劃，做好官民之間的溝通橋梁，期望政府當在發展的同時，顧及鄉民及土地持有人權益，充分諮詢本局和鄉事會的意見，大家有商有量，和衷共濟。

新界鄉議局今日舉辦新春團拜，署理行政長官陳國基、中聯辦副主任劉光源，以及民青局局長麥美娟等出席。劉業強致辭指，會繼續積極維護國家安全，並用好新界鄉郊獨特資源助力政府落實無處不旅遊，他說，鄉議局早前已約見政府，提交了一系列建議，包括在離島推動「遊艇經濟」，吸納高端旅客來港消費；在西貢鄉郊偏遠地區如深涌、赤徑等，推動「康養旅遊」，發展安老產業；還有在沙頭角大鵬灣開拓跨境海上遊，發展海、陸、空遊覽路線圖，配合港深「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」的建設。

劉業強又提及，香港經濟正是穩中向好，正在重拾發展動能，但始終受外圍環境影響，特別是息口高企及地緣政治關係等因素，本港的財政狀況依然面對很大挑戰，期望月底的財政預算案能夠紓緩財政赤字。不過他認為，有危自有機，若本港能把握機遇，就能脫胎換骨、愈戰愈勇。

麥美娟：新界鄉民對北都發展的支持特別重要

麥美娟表示，新界將會由以往的邊境地帶搖身一變成為香港發展的另一個中心，她說，

新界鄉民對北部發展支持是特別重要，在新的一年我希望鄉議局全力支持北都發展、提供寶貴意見，令到規劃更趨完善。

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