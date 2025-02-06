西九文化區｜馮程淑儀：開源節流成效理想　2024/25經常性營運赤字料與上財年相若

▲ 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片）

西九文化區管理局陷入財困，行政總裁馮程淑儀今日（6日）表示，整體市場環境於2024年變得更具挑戰，但大力開源節流措施成效理想，預計2024/25年度反映營運表現的經常性營運赤字（撇除利息收入計算），仍與上財年大致相若。

馮程淑儀指，去年外圍政治及經濟不明朗，經濟增長步伐放緩，本地消費依然疲弱，旅遊業仍未全面恢復。雖然訪港内地及亞洲旅客數目穩步增長，但長途客仍處於低水平，加上旅客消費模式改變，令西九文化區的營運表現面對較大挑戰。

她續指，面對挑戰多變的市場環境，管理局致力嚴控成本、積極開拓新的收入來源，以及推動項目商業化，逐步為西九的長遠財務可持續性奠定更穩固的基礎。

馮程淑儀又稱，大力開源節流措施成效理想，即使西九持續拓展業務範圍，2023/24年度及2024/25年度的經常性營運開支，均較核准預算為低。管理局過去3個財年的基本營運赤字亦持續下降，其中2023/24年度較對上一個財年，下降約20%至5.78億港元。

而2023/24財年撇除利息收入計算，成本回收率較2022/23年度上升7個百分點至44%；計及利息收入則上升12個百分點至63%。香港故宮文化博物館、M+和表演藝術處的成本回收率，與全球多個歷史悠久的文化機構看齊。

至於在2024/25年度，馮程淑儀說在疲弱的經濟環境下，企業對顧客（B2C）收入表現面對較大挑戰，涵蓋籌款、場地租用以至商業租賃等的企業對企業（B2B）業務收入則表現較為平穩，預計反映營運表現的經常性營運赤字（撇除利息收入計算），縱使面對嚴峻挑戰，仍可望與上一個財政年度大致相若。

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