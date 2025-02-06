西九文化區｜馮程淑儀：2024/25經常性營運赤字料近10億元　與上財年相若

▲ 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片）

西九文化區管理局財赤未止，行政總裁馮程淑儀今日（6日）表示，2024/25年度撇除利息收入計算的經常性營運赤字料約10億元，與上財年相若。惟政府撥款料年底耗盡，管理局擬向銀行借貸50億元。

西九文化區近年深陷財政泥沼，瀕臨資金鏈斷裂邊緣。馮程淑儀今指，整體市場環境於去年變得更具挑戰，外圍政治及經濟不明朗，經濟增長放緩，本地消費疲弱。雖然訪港內地及亞洲旅客數目穩步增長，但長途客仍處於低水平，旅遊業未全面恢復，加上旅客消費模式改變，令西九營運面對較大挑戰。她舉例指，去年上半年西九訪客人次較預期少，票務收入、博物館商品銷售等企業對顧客（B2C）收入，及餐飲商戶收入表現亦遜預期，當中票務收入跌幅約兩成。

馮程淑儀續稱，由於政府撥款料年底耗盡，管理局擬向銀行借貸3年，金額達50億元，但形容開源節流措施成效理想，即使西九持續拓展業務範圍，2023/24及2024/25年度的經常性營運開支，均較核准預算低。

在過去3個財年，管理局基本營運赤字亦持續下降，其中2023/24年度較對上一個財年，下降約20%至5.78億元。撇除利息收入計算，2023/24年度的成本回收率，較2022/23年度增7個百分點至44%；計及利息收入則增12個百分點至63%。香港故宮文化博物館、M+和表演藝術處的成本回收率，與全球多個歷史悠久的文化機構看齊。

至於2024/25年度，馮程淑儀說在疲弱的經濟環境下，B2C收入表現面對較大挑戰，涵蓋籌款、場地租用、商業租賃等的企業對企業（B2B）業務收入表現則較平穩，預計撇除利息收入計算的經常性營運赤字約10億元，與上財年相若。

展望今年，馮程淑儀稱會根據後疫情時代的營運經驗，制定總體策略；並提提到料於11月揭幕的香港故宮「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」（暫名）展覧，為本港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展，展出近250件藏品，更考慮容許觀眾攜帶寵物貓一同參觀。

另外，行會去年7月通過允許西九出售第2區住宅單位，管理局早前向區議會提交文件，首批擬建7幢住宅大樓，提供1,995伙。馮程淑儀預計今年首季向城規會提交申請，需時數年招標，盼待樓價合適時推售。

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