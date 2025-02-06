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渣馬2025｜為跑手打氣備戰馬拉松　屈臣氏「運動舒緩專區」+著數優惠

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發布時間： 40 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

渣馬2025即將舉行，戶戶送夥同屈臣氏對跑手健康狀況尤其關注，推出期間限定「運動舒緩專區」及著數優惠。

一年一度香港馬拉松（渣馬）將於周日（2月9日）舉行，相信一眾跑手已經進入狀態，準備好挑戰個人最佳紀錄！戶戶送夥同屈臣氏對跑手健康狀況尤其關注，推出期間限定「運動舒緩專區」及著數優惠。

適逢即將來臨的年度長跑盛事，為助一眾跑手保持狀態，戶戶送特別與香港屈臣氏攜手合作，於戶戶送平台推出期間限定「運動舒緩專區」並設獨家高達85折優惠，助一眾健兒於劇烈運動後舒緩及復原，以保持最佳狀態！

無論你是專業跑手還是運動愛好者，戶戶送都準備在你運動過後送上一系列精選的補給及舒緩產品，讓你足不出戶都可以迅速復原，長跑長有！

全新專區網羅多款運動後舒緩必備品，由能量補充飲品及食品、肌肉筋膜舒緩用品，乃至保健食品都一應俱全。當中包括熱門產品如：楓之寶特強葡萄糖胺、AMINO VITAL 胺基酸能量飲、大正肯得止痛貼及虎標關節膏等，務求全方位內外夾攻，照顧你的身體所需。

期間限定「運動舒緩專區」並設獨家高達85折優惠，助一眾健兒於劇烈運動後舒緩及復原，以保持最佳狀態！（iStock圖片）

由即日起至2月11日，大家凡於戶戶送外賣平台上的香港屈臣氏商店「運動舒緩專區」購買精選產品，即可享高達85折優惠，為每位挑戰自我的健兒打氣，創造佳績！

同場加映：指定生活百貨商戶折扣優惠

另外，戶戶送推出全新限時優惠，由即日起到3月2日，顧客只需於戶戶送平台指定生活百貨商戶下單，即可獲得低至6折優惠，指定商戶包括：戶戶超市、百佳超級市場、TASTE、fusion、Marks & Spencer、Feather & Bone、AEON、city’super等等。

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