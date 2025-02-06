資助小學時任校長陳奕鑫詐騙學校27萬認罪　21日判刑

▲ 廉政公署（資料圖片）

仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長陳奕鑫，2023年詐騙學校共27萬元，今（6日）在西九龍裁判法院承認控罪，案件押後至2月21日判刑。

被告陳奕鑫，47歲，分別於2023年4月初及5月初先後向學校訛稱，沒有透過銀行自動轉賬收到同年3月份及4月份的薪金，詐騙校方以支票向他補發該兩個月的薪金共逾15萬元。

另外，被告又於2023年5月至6月期間，兩次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從該校的銀行戶口提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙校方向他支付兩筆共12萬元的款項。

▲ 仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長陳奕鑫承認欺詐校方。（資料圖片）

陳奕鑫早前被廉政公署起訴，今日在西九龍裁判法院承認四項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條，包括訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付兩個月的薪金及學校款項共逾27萬元。

裁判官余俊翔將案件押後至2月21日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押懲教署看管

是次案件，廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現被告分別於2023年3月底及4月底，已透過銀行自動轉賬方式收取該兩個月的薪金。此外，被告獲校方支付活動籌辦費用12萬元後，將款項存入個人銀行戶口作私人用途，並且從來沒有以有關款項支付該校任何開支。被告於2023年12月底離職。

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