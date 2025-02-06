東鐵故障｜ 港鐵工程總管：故障工程車於網絡只有一部　 會檢討維修保養工作

▲ 港鐵工程總管表示，會檢討昨日(5日)故障工程車的維修保養工作。(資料圖片)

港鐵東鐵綫太和站昨日有工程車故障，令東鐵綫服務由頭班車開始受阻約7小時，太和站一度只有一個月台可以提供雙向行車服務。

港鐵車務工程維修總管李劍雄表示，涉事工程車已服務東鐵綫約20年，整個港鐵網絡只得1部，每日起動前均會經過基本操作測試，亦有定期檢查及保養機件。 他表示，工程車的水平感應系統故障、未能發揮作用，令一個車卡有少許偏去左邊，但強調並無脫軌。

李劍雄指，會檢討營運安排及相關工程車的維修保養工作。 未知事件是否涉及部件鬆脫或斷裂。他表示，若強行拖走工程車，可能會令其他設備有損傷，加上復修期間要在上行線維持列車服務，需考慮乘客和工程人員安全，謹慎進行每個工序，令需要較長時間才可移離工程車。

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇表示，水平感應系統故障較罕見，促請港鐵詳細檢查及分析相關機件，找出成因，並檢視其他工程車有否出現同類情況。他亦再重申，目前懲罰機制重點在於延誤時間，透過計算實際車程與預計車程之間的落差，決定是否觸發機制，未能反映實際受影響的乘客數目，期望未來改善機制，會在立法會繼續跟進。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】





