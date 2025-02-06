持續進修基金2025｜持續進修基金懶人包　每人可獲$2.5萬資助10大熱門課程一覽

▲ 想進修增值自己，可以申請持續進修基金。

【持續進修基金2025/懶人包】政府推出的持續進修基金，為年滿18歲並符合申請資格的成年人提供持續教育和培訓資助，每人最多可獲25,000元資助，鼓勵本地居民持續進修。基金課程涵蓋範圍眾多，以下整合10大熱門課程供大家參考，當中包括美容、陪月、驗樓等不同證書課程。

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持續進修基金2025｜申請資格

1.年滿18歲

2.屬香港居民並擁有香港居留權、或香港入境權、或有權在香港逗留而不受任何逗留條件限制

3.報讀已登記成為基金課程的持續教育和培訓課程

4.從未就同一項課程、學習單元或學分獲其他公帑或在其他公帑資助計劃下獲得任何資助

持續進修基金2025｜資助金額

持續進修基金新申請人可申領合共最多25,000元的資助。已開立帳戶申請人可申領新增的5,000元資助，以及原有的20,000元資助中尚未申領的結餘（如有）。首10,000元資助，學員須自行承擔課程費用的20%；餘下15,000元資助，學員須自行承擔課程費用的40%。

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持續進修基金2025｜電子申請:

申請人可透過「香港政府一站通」網上平台填寫及遞交電子申請表格。申請人須於網上成功遞交申請表格及所需文件後，列印申請表格並在丁部聲明書簽署或列印已使用「智方便」作數碼簽署的申請表格，然後交予就讀的院校／培訓機構蓋印證明申請人已成功修畢有關課程。申請人須於遞交網上申請表格起計一個月內，把已簽署及蓋印的申請表格正本遞交至辦事處。

申請人必須已出席不少於課程總上課時數的百分之七十或課程所規定的較高出席要求（以較高者為準）。

持續進修基金2025｜紙本申請：

第一步：申請人可到持續進修基金辦事處或各區民政諮詢中心索取表格，或可從辦事處網頁下載。

第二步：把已填妥並獲院校／培訓機構蓋印的申請表格正本連同所需文件副本遞交至辦事處。

申請所需文件包括1. 香港智能身份證、單程證（如適用）

2. 繳付課程費用的證明文件

3. 成功修畢基金課程的證明文件

4. 語文基準試成績單（如適用）

5. 繳付語文基準試考試費用的證明文件（如適用）

6. 載有申請人的姓名、帳戶號碼及銀行名稱/銀行編號的銀行存摺首頁或月結單。

第三步：郵寄表格或將表格放進收集箱或投遞箱

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持續進修基金2025｜郵寄：

1.持續進修基金辦事處，新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室

收集箱或投遞箱（申請表格連同所需文件副本）：

1.長沙灣政府合署11樓學生資助處（地址：九龍長沙灣道303號）

時間：星期一至五上午8時45分至下午1時／下午2時至5時45分（公眾假期除外）

2.長沙灣政府合署地下大堂（地址：九龍長沙灣道303號）

時間：星期六、日及公眾假期（全日開放）

3.持續進修基金辦事處門外（新界荃灣青山公路388號中染大廈25樓07-11室）

開放時間：星期一至日上午8時至晚上11時

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