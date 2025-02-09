楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：分手要夠快【附湯圓食譜】

【元宵節/楊卓娜/女兒】元宵節又名中國情人節，當然要跟愛人慶祝，當中食湯圓是指定節目，寓意來年全家團圓，事事美滿。

楊卓娜跟「廣告燈箱大王」楊志翹相愛多年，兩人育有15歲女兒楊舒然（豹豹），TOPick找來楊卓娜母女一起炮製自家製元宵湯圓，更即場由楊生試食，品評老婆與「前世情人」的廚藝。

▲ 楊卓娜跟楊舒然（豹豹）一起接受訪問。（陳慧安攝）

楊卓娜母女｜了解愛女的理想型？

由搓粉團、包湯圓以至煮白涼粉，楊卓娜均細心在旁教導女兒豹豹，更令她憶起早年母女整湯圓的畫面，她問女兒：「你記不記得年幼時，每年媽媽都會跟你整湯圓，你整好多卡通外型湯圓，豹豹你喜不喜歡食湯圓？」豹豹當然喜愛媽媽煮的湯圓，母女倆席間更說起愛情此話題。

楊卓娜笑稱正讀中三的豹豹認識的男生比她多，她更問女兒：「你打算幾多歲拍拖？」豹豹即答道：「我打算遇到合適的人才拍拖。」卓娜追問女兒的理想型男友是怎樣，豹豹笑說：「好似金仔（愛犬）」，卓娜即笑言：「好似金仔？即是如狗一樣？」

▲ （陳慧安攝）

【楊卓娜鳳梨元宵湯圓食譜】

材料：

湯圓外皮：

糯米粉 300g

水 適量

紅菜頭粉 適量（買現貨）

湯圓內餡：

自家製鳳梨餡（鳳梨半個、蜜桃少許、水適量）

白涼粉：

水 300ml

白涼粉 1包

白沙糖 1湯匙/冰糖

原粒小玫瑰花乾 適量

楊卓娜表示鳳梨餡料可以買現成貨，於烘焙材料專門店有售，另外， 煮白涼粉時可改添桂花 ，取代玫瑰花乾。

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製作步驟：

1. 將糯米粉放入大碗中，逐少加入溫水，以濕粉團帶動乾粉慢慢搓揉，視乎軟糯程度加入溫水。

2. 將麵團揉成光滑，之後加入少許豆蓉（可增添豆香)，再繼續搓揉至合適的軟糯度。

3. 加入適量紅菜頭粉，再繼續搓揉麵團，直至麵團變粉紅色。

4. 將麵團分成小塊，並用手掌壓成扁平的餅狀。

5. 加入適量的鳳梨餡，包裹起來再揉成圓形。

6. 之後製作白涼粉，將300毫升熱水與12克白涼粉及1湯匙糖混合，逐少加入白涼粉，水的溫度要維持80多度，否則會冒粉粒，攪勻直至粉末完全溶解。

7. 最後加少許玫瑰花乾或桂花於白涼粉中。

8. 準備數個小杯，將保鮮紙鋪於杯底，先把湯圓置於杯中，之後倒入適量的白涼粉。

9. 再將保鮮紙束起，以膠紙「封口」，待白涼粉凝固後，把湯圓放進雪櫃冷藏。

10. 一小時後取出湯圓，然後以金箔作裝飾。

楊卓娜湯圓食譜｜老公即場試食

鳳梨元宵湯圓大功告成後，楊卓娜隨即邀請丈夫楊先生來試食，她打趣問丈夫：「阿女和我整的湯圓，你覺得那粒好吃？」生存意志極強的楊生品嚐過母女整的湯圓後，即說：「說真的，好好味，兩粒都好味。」被卓娜挪揄說話有層次的楊生解釋：「過年大家要和氣少少。」

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楊卓娜母女｜成愛女心目中「最佳女主角」

楊卓娜跟女兒豹豹齊齊受訪，原來閒時母女喜愛在家「玩煮飯仔」，楊卓娜說：「她很愛下廚，7、8歲已懂煮食，當傭人放假或者我沒空時，就自己炒碟飯來吃，用個碗固定形狀兼加隻荷包蛋，她很有儀式感。」

卓娜同樣重視儀式感，情人節或紀念日也喜愛收花，至於元宵節如何慶祝，她說：「等他安排，若果我安排的話就一班人架啦。」早前卓娜失落無綫台慶頒獎禮最佳女配角獎項，老公楊志翹即以心意卡冧妻，對此她說：「他說不可以經常送，否則就不矜貴。」在旁的豹豹也賣口乖，大讚媽媽是其心中「最佳女主角」。

豹豹透露身邊同學知道她有個星級媽咪，早前更幫忙「投票」，卓娜即甜笑說：「多謝豹豹的同學仔。」

▲ 楊卓娜不捨得女兒成長。（陳慧安攝）

楊卓娜母女｜由不捨女兒成長到學習放手

今年豹豹就踏入16歲，雖然愛女未拍拖，母女倆也會討論愛情話題，她說：「以前的我面對不到將來女兒要拍拖，不過老公經常跟我說女大女世界，覺得我要看開一點，但至今也不太想女兒拍拖，感覺她不再屬於我，加上擔心她被傷害，我就會好心痛。」

在旁的豹豹稱待中學畢業後才考慮拍拖，卓娜即問說：「中學畢業？你已經有『時間表』了？」豹豹即說：「中學畢業我成年了，18歲啦，其實只是估計，不可以好肯定。」卓娜追問女兒有否追求者，當聽到女兒回答「沒有」時，她即笑說：「我可以安心一點，想的話就來追求我，別追求她啦。」

惟豹豹比卓娜預計中成熟，她說：「記得某次駕車時跟她傾偈，說某某發生一些事情，提點她千萬別這樣，然後她很老成跟我說：『你放心，分手最重要夠快！』」

女兒終歸要長大，卓娜明白始終要放手，她說：「儘管人生遇挫折亦是成長的階段，每人也有跌倒痛過的時刻，我都是從挫折中成長，唯一可以做到是她不開心時，精神上我給予最大支持。」

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