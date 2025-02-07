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無理傭主｜工人姐姐幫手切梨無畀叉　惹港女不滿斥：你真係有叉用！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

工人姐姐幫手切梨做漏1事，港女發文公審「你真係有叉用！」。

香港有不少家庭會聘請外傭，以減輕家務，但與工人姐姐磨合也需要時間和耐性。近日有港女於社交平台上發文，大呻家中的工人姐姐切梨後，詢問她需不需餐具，此舉引起她不滿，於帖文大罵「你真係有叉用！」。

無理傭主｜工人姐姐切梨 港女不滿唔識俾叉

該名港女於Threads上發文，指責工人姐姐切梨一事。她指自己要求工人姐姐幫忙「切梨」，於是對方切好後，用碗裝好並拿給她時，問了一句「使唔使叉？」，即時引起她不滿，並說「我話要叉，唔通我用手食？」。隨後工人姐姐便為她送上叉，並打直放在碗上，此舉又惹事主不快，直斥「攞隻叉仲要咁擺，你真係有叉用」。

港女見工人姐姐將叉打直放在碗上，直斥「攞隻叉仲要咁擺，你真係有叉用」。（Threads圖片）

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無理傭主｜網民怒批事主：女人先會刁難女人

帖文引來大批網民熱議，不少人批評港女挑剔，「個梨切得好靚，又冇皮好乾淨又冇切到一忽忽咁，果然女人先會刁難女人」、「下次餵埋佢食」、「下次會記得問埋你想點叉樣」、「到時人哋叉住又話裝香㗎啦」、「個叉尾又冇掂到生果，起咗皮又細粒，已經很好」、「食梨切埋俾你都嫌麻煩」。

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外傭便當｜港女打開飯盒驚見得白飯

最近又有一名港女讓外傭準備午餐飯盒，工人姐姐表示會按照平日為港女家人準備的菜式來做，並提到他們平常吃的是「rice」。最後港媽打開飯盒發現只有白飯，笑言「佢冇呃我」。

該名港女於Threads上發文，分享讓外傭準備飯盒一事，並留言「我工人姐姐be like：簡而精」，又上載兩人的對話截圖，圖中可見，港女要求工人姐姐從明天開始，每周二和周四準備午餐飯盒，讓她帶回公司。隨後工人姐姐便表示菜式會按照平日為港女家人所準備的飯盒來煮。她好奇家人吃開的飯餸，便詢問工人姐姐"What she normally eat（她通常吃甚麼）"，對方只回覆"rice（飯）"。

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點擊睇詳文：外傭便當｜工人姐姐準備返工飯盒　港女打開驚見得白飯超崩潰

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