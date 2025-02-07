抗流感丨專家推介必吃5類食物　加速流感感冒復元預防7大流感嚴重併發症

▲ 專家推介必吃5類食物，加速流感感冒復元。

【大S離世／感冒／流感／併發症】48歲女星徐熙媛（大S）於日本因流感併發肺炎逝世，令外界對流感關注度大大增加。有營養專家指患上流感後，應注意5類營養素補充，以預防7大流感嚴重併發症發生。

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台灣營養功能醫學專家劉博仁於Facebook發文表示流行性感冒（Influenza），簡稱流感，是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，主要影響呼吸系統，但嚴重時可引發多種併發症。今年初，劉博仁便曾遇見一名50歲的健壯患者，從國外回台後，竟因為染上流感致肺炎，致呼吸困難命危，需在深切治療部病房留院一星期，才轉到普通病房。劉博仁因此呼籲大眾勿對流感掉以輕心。

抗流感丨注意5類營養素補充

劉博仁表示一旦染上流感，其實可多補充以下5類營養素，以助長康復及預防病情惡化:

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維他命C

• 功能：提升免疫力、抗氧化、減少感冒期間的症狀嚴重度。

• 食物來源：柑橘類水果（柳橙、葡萄柚）、奇異果、紅椒、綠葉蔬菜。

• 補充劑量：一般保健：1000 mg/天；感冒時：可增至 2000 mg/天（分次服用）

維他命 D3

• 功能：調節免疫系統，減少病毒感染的風險。

• 來源：曬太陽（每天 15-30 分鐘）、深海魚、蛋黃、維生素 D3 補充劑。

• 補充劑量：一般保健：1000-2000 IU/天；感冒時：可短期增至 5000 IU/天，加速免疫反應。

鋅

• 功能：抑制病毒複製、減少感冒持續時間。

• 來源：南瓜子、紅肉、堅果、海鮮（牡蠣含量最高）。

• 補充劑量：感冒時建議 10-15 mg/天，最多不超過 40 mg/天。

益生菌

• 功能：支持腸道免疫，減少病毒感染後的腸胃不適。

• 來源：優格、泡菜、味噌、益生菌補充劑。

Omega-3 脂肪酸

• 功能：減少發炎，提升免疫反應。

• 來源：魚油、亞麻籽、奇亞籽。

抗流感丨營養素與感冒藥間隔時間

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抗流感丨流感7大嚴重併發症

劉博仁又指流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，除了影響呼吸系統，嚴重時更可引發7大嚴重併發症:

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拆解甲流/乙流/普通感冒症狀

呼吸系統科專科醫生梁子超接受TOPick訪問時表示，流感高峰期一般出現在1至2月及7至8月，流感症狀又與感冒、新冠肺炎頗為相似。醫生教大家分辨方法：

感冒：一般情況下，多為輕微的呼吸道感染，症狀相對較不明顯，患者亦有較大機會在短時間內自行痊癒。

流感及新冠病毒：大多會出現疲倦、發燒、肌肉痛、頭痛等症狀。

不過，醫生亦坦言，在臨床上即使行醫經驗豐富，也較難單憑症狀分辨兩者；因此建議可使用快速抗原測試進行檢測。

透過流感病毒抗原或核酸檢測的方法，患者更能明確清楚究竟是患甲型流感或乙型流感。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫生李冉、首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗，曾分別指出「季節性流感」（甲流/乙流）的症狀區分：

臨床表現

甲流/乙流皆起病快，一般出現不適後第二天就高燒；

乙流的症狀會比甲流稍微輕微，爆發機率低，傳播速度相對慢，但同樣會有發燒、全身酸痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀；

兒童染上乙流，更容易有嘔吐腹瀉的消化道症狀。

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