港產大熊貓丨即睇分辨家姐細佬3大貼士　盈盈未來有機會再生寶寶？

▲ 港產大熊貓寶寶「家姐」和「細佬」今日率先見傳媒。

港產大熊貓寶寶「家姐」和「細佬」將於本月16日正式與公眾見面，今日（6日）率先向傳媒亮相。園方分享分辨牠們的貼士，更透露媽媽「盈盈」未來或有機會再生寶寶！

海洋公園大熊貓「盈盈」8月中誕下一對龍鳳胎，「家姐」和「細佬」出生時分別重約122克及112克，現各增磅至約11公斤，與「盈盈」一起定居於「大熊貓之旅」。

「家姐」和「細佬」在半歲生日當天（2月15日）舉行亮相儀式後，翌日便會正式與公眾見面，今早則率先見傳媒。牠們睡眼惺忪趴在樹上，露出小屁股，不時郁動身體，非常可愛。「盈盈」亦十分活躍，坐在斜坡吃竹葉。

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港產大熊貓丨如何分辨「家姐」「家姐」

如何分辨兩姊弟？海洋公園就給予3大貼士：首先最簡單是看背部下方有否紫色記號，該記號由園方用動物安全的食用色素製作，只印在「細佬」背上。其次，「家姐」黑眼圈翹起，仿似「鳳眼」，「細佬」黑眼圈較圓潤。第三「家姐」尾巴毛色偏黑，近期逐漸變白，「細佬」尾巴毛色則偏白。

不過，園方稱兩姊弟仍然年幼，經常「食飽就瞓」，睡眠時間較成年熊貓長，難捕捉牠們每日活躍時間。又透露兩姊弟最初都喜愛睡在較低的樹椏位置，但「家姐」的爬樹技巧較高超，故貼心地「讓座」給「細佬」。

至於「盈盈」坐月後身形已恢復飽滿，身處隔壁的獨立空間。園方將安排「盈盈」與兩姊弟在同一個空間生活，直至牠們兩歲半獨立，屆時「盈盈」或有機會再生寶寶。

另外，園方提到正測試參觀模式，有可能用流水式參觀，或派參觀時間卡。

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