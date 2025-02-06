早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】

▲ 有癌症名醫指出，3類常見早餐食物暗藏致癌風險。

【早餐／癌症／癌症風險／致癌食物】吃早餐非常重要，然而一旦選錯食物，隨時有機會致癌，必須小心。有醫生就指出，部分常見的早餐食物實際上暗藏致癌風險，其中一類更有機會增加患上4種癌症的風險。

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據日媒《週刊女性PRIME》報道，當地癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏指出，以下3種常見的早餐食物，如果經常進食恐增致癌風險：

致癌食物｜3類易致癌早餐食物

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1. 精製類碳水化合物

米飯、麵包及麵條等常見的早餐主食含有大量精製類碳水化合物，食用後會導致血糖升高，而當血糖長期處於高水平，身體便會分泌過量胰島素，促進細胞發炎，繼而增加患上胰臟癌、肝癌、大腸癌及乳癌等癌症的風險。

此外，亦有研究顯示葡萄糖是癌細胞生長及進行轉移的必要成分，因此一般有高血糖問題的癌症患者存活率亦會較低。佐藤典宏就建議在日常飲食上限制攝取精製類碳水化合物，以降低患癌風險。

2. 加工肉類

佐藤典宏表示，煙肉、火腿、香腸、牛肉乾等食品含有亞硝酸鈉等可能致癌的食品添加劑，有研究指出，每天的加工肉類攝取量每增加50克，罹患大腸癌的風險便會增加18%，而50克加工肉類約等於1.5條香腸，2片煙肉，2片火腿或3塊午餐肉。

他續指，如果一個人每天早餐都有吃數根香腸及或數片火腿的習慣，其患上大腸癌的風險也會比一般人高，因此建議減少進食加工肉，並改為選擇天然的蛋白質來源食物，有助改善健康。

3. 高脂乳製品

佐藤典宏引述一項針對逾2000名大腸癌患者的研究，指出習慣食用低脂乳製品的患者復發風險降低了40%；相反，習慣攝取一般乳製品的患者復發風險卻增加了60%之多。

對此他就認為，乳製品的脂肪含量會影響其致癌風險，建議每天早餐有喝牛奶或乳酪習慣的人士可選購低脂產品，有助降患大腸癌風險。另外，不少連鎖咖啡店中的含糖飲品表面都會有好幾圈鮮忌廉，他就特別提醒，這些鮮忌廉的脂肪含量通常較高，如經常飲用，有可能增加罹患大腸癌的風險。

除了以上3類食物外，原來大量進食雞蛋亦有致癌風險。佐藤典宏引述一項於2017年發表、針對4686名30歲或以上日本女性的研究，指出每天吃2隻雞蛋或以上的女性，其患癌死亡的風險，會比每天吃1隻雞蛋的女性高3.2倍，因此建議每天最多只吃1隻雞蛋，會相對安全。

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同場加映｜營養師推薦12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：《週刊女性PRIME》

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