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關鍵基礎設施｜議員關注會否要求營運者提供敏感數據　保安局：絕不針對商業秘密及個人資料

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

保安局常任秘書長李百全說，「合理地認為」，是用常人理解方法去理解合理。(立法會影片截圖)

立法會正審議《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》，有議員關注要求營運者提供資料部分，會否包括敏感數據、例如個人資料或商業機密。保安局強調絕不針對商業秘密及個人資料。

《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例草案》委員會今日舉行會議，民建聯立法會議員葛珮帆關注，草案要求營運者提供資料部分，包括「合理地認為」的「合理」，會否有更好的詮釋；會否要求提供敏感數據、例如個人資料或商業機密，及如何處理跨境數據。她又問，條例會否涵蓋向外判服務提供者索取所需資料。

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保安局：擬於實務守則列出屬「合理懷疑」的例子

保安局常任秘書長李百全說，「合理地認為」，是用常人理解方法去理解合理，但當局擬於實務守則列出屬「合理懷疑」的例子，讓營運者更了解。他強調，有關立法絕不針對商業秘密及個人資料，當局履行法例時必然遵從。

至於營運者如何監管外判商，李百全認為，營運者可外判工作，但絕不能外判責任，當局建議透過合約的模式處理，第三方的服務提供者若違約時，需支付巨額的賠款，相信外判商不會違反合約，且當局亦會要求營運者審核使用那些外判承辦商，必須是可信譽的外判商。

葛珮帆舉例，一旦本港的關鍵基礎設施受到攻擊時，萬一有外判商因地緣政治關係等，不願意或不能讓政府取得資料時，法例又沒有賦權政府直接向外判商取得資料，擔心會出現漏洞。李百全認同葛的說法，強調若日後涉及電腦保安安全事故或威脅時，或罪行調查的部分上，條例有處理的方法，包括專員辦公室已有權力去取閱，或部分需要向裁判官拿取手令去取閱等。

委員會完成逐項審議

委員會今日完成逐項審議條例草案的條文。

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