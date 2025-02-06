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演藝人協會︱古天樂現身演協春茗送驚喜　梁葆貞演藝貢獻首獲表揚：做順嫂幾好

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（左起）錢嘉樂、陳勉良、梁葆貞、馮素波、余安安、古天樂。

香港演藝人協會昨日（5日）在會長古天樂、副會長余安安、錢嘉樂及一眾理事會成員：張繼聰、周家怡、岑珈其、游學修、小肥、趙善恆等率領下舉行2025年春茗茶聚，吸引過百會員踴躍出席：羅蘭、余慕蓮、丁羽、馮素波、梁葆貞、黃夏蕙、陳勉良、艾威、梁珊、魯振順等現身支持，場面熱鬧。

古天樂自2018年上任香港演藝人協會會長後，一直致力維護演藝人權益，自疫情後即拍板復辦春茗茶聚，今年他亦一如往年向全場會員派發利是，亦向全場會員派發由福幼基金會贊助的福袋，令出席的會員個個滿載而歸；而余安安、張繼聰、周家怡、成龍及張敬軒更出心出力贊助現場抽獎禮物，當中張敬軒更贊助現金獎合共3萬元，而成龍則贊助藍芽耳機。

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大合照

演藝人協會︱梁葆貞陳勉良馮素波同得演藝大獎

除抽獎環節，席上亦頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，今年由陳勉良、馮素波、梁葆貞（順嫂）榮膺獎項，其中順嫂更在會長古天樂手上接過獎座，她表示自16歲加入演藝界以來首次得獎，她開心地說：「好多謝，做咗成世人，第一次攞獎，我16歲入演藝界，受屋企人影響，阿爺嗰代就做戲，我先做粵劇，之後拍電影，再加入無綫，喺無綫做一個節目就做咗六年，所以好多人都唔知我個真名，只知道我叫順嫂，但我唔介意，順頭順路，叫順嫂都幾好吖。」

至於馮素波得獎後就興奮指：「個獎座好重！80歲裡頭，都唔知仲有幾長嘅路，要漫步人生路，所以畀錢我會做，唔畀錢我都會做，如果唔做，可以做乜？為演藝界出力，祝大家搵到、做到、身體好。」另一位得獎者陳勉良亦感謝演藝人協會頒發獎項，給予他很大鼓勵：「做人要有真誠同誠信，做任何事都要認真，咁先可以永恆。」

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