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滑雪注意︱法男登山滑雪遇雪崩目睹滑雪客遭活埋捲走　善用1物死裡逃生

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

法男登山滑雪遇雪崩目睹滑雪客遭活埋捲走　善用1物死裡逃生

【滑雪／雪崩／安全裝置／滑雪意外】不幸中之大幸！近日，法國一名男子在登山滑雪期間遇上雪崩，在遠處親眼目睹山上一名滑雪客被活埋捲入雪流中衝下山失蹤，生死未卜。但好在該名滑雪客身上正好有一件法寶，助他大難不死，在成功獲救後被送往醫院治療。

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法國登山滑雪客Leo在Instagram發佈影片帖文，顯示他日前與朋友一同前往阿爾卑斯山白朗峰（Mont Blanc）滑雪，但半途中遇上雪崩。當時，他們親眼目睹山上一名男滑雪客剛好滑到雪崩路徑上，瞬間整個人被雪流吞沒捲走衝下山，消失不見。

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善用身上1裝備死裡逃生

Leo與朋友見狀都被嚇壞，認為這名滑雪客恐怕已性命不保。據外媒報道稱，遭雪崩捲走的滑雪客當時被強大雪流「拖行」至少1000英尺（約300多米）左右的高度。但萬幸的是，這名滑雪客最終竟大難不死，Leo一行人事後在雪堆中找到他，發現他正坐在地上，神智清醒，身後有完全充氣的氣囊。一行人激動地說：「看到你活著，真是太好了！」接著便協助打電話找來救難隊，幫助這名滑雪客成功獲救，並送醫治療。

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據悉，這名滑雪客是一名來自德國的50歲男子，他在遇上雪崩之際，打開了雪崩安全氣囊（Avalanche Backpacks，又稱雪崩背包）。Leo認為，這名滑雪客的雪崩安全氣囊在這次意外中發揮了很大作用，讓他在關鍵時刻保住了性命。

Leo解釋，這種裝置主要輔助使用者在遇上雪崩時，可以讓人盡量貼近地面；在被大雪掩埋後，也不容易被推移離位，並能爭取生存空間。滑雪客也因此能靠氣囊探出頭，直至救援直升機到來仍保持清醒。

同場加映：3大要點預防滑雪意外

台北冬季到苗場任職的滑雪教練Carry分享，預防滑雪意外要注意3大要點：

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