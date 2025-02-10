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輪椅阿婆｜疑坐電動輪椅行馬路　阿婆被小巴撞倒受傷

社會

撰文： 王月明

發布時間： 3 小時前

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疑坐電動輪椅行馬路，阿婆被小巴撞倒受傷 。

近期不時能於網上見到有人坐電動輪椅「行駛」在馬路上，由於車輛體型較大，容易有盲點位，加之速度較快，這對於行馬路的輪椅人士而言十分危險。

有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指2月4日下午旺角兩街交界處，疑因阿婆乘坐電動輪椅在馬路上行駛，與小巴相撞，阿婆被撞倒在地，大批熱心途人從旁協助。

輪椅老伯｜老伯三岔路口「揸」電動輪椅　突然切線險被撞網民批：隨時累死司機

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    輪椅阿婆｜疑坐電動輪椅行馬路被小巴撞

    此時發生於旺角花園街與弼街交界，據影片可見，相撞後小巴停在路口靠近行人路位置，車內已無乘客，左側車門處緊貼電動輪椅，坐輪椅的阿婆經熱心途人協助，攙扶其至路邊石壆休息，並不是俯身查看阿婆情況。

    阿婆的電動輪椅上掛有3個購物袋，似均放有物品，左側1個袋則明顯裝滿，不知是否掛有重物。據悉，阿婆受輕傷，經救護員治理後毋須送院。樓主直言「今次真係害死司機啦！」。

    網民呼籲政府對電動代步工具進行規管。（資料圖片）

    輪椅阿婆｜網民呼籲規管電動代步工具

    此事引起眾多網民熱議，認為諸如此類之事不少，不僅對自身而言十分危險，亦會連累他人，呼籲政府對其規管，「電動輪椅要攞牌」、「旺角好多電動輪椅飛車」、「响馬路亂飛車、亂過燈，响行人路行天橋又開到賽車咁絕對唔係少數」、「其實都係時候振幅要正視電動類代步工具的使用了」、「真心希望啲老人家唔好再當電動輪椅係車」。

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